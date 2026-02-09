Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp

În fiecare zi, milioane de șoferi pornesc la drum convinși că își cunosc bine mașina și că respectă toate regulile de întreținere. Totuși, există o greșeală banală, aproape invizibilă, pe care foarte mulți o fac fără să își dea seama. Nu ține de abilitățile de condus, nici de experiență, ci de un detaliu tehnic ignorat constant: presiunea din anvelope.

Aspectul este unul atât de simplu, încât mulți îl trec cu vederea luni întregi, deși influențează direct siguranța, confortul și costurile de exploatare ale mașinii. Iar efectele nu apar imediat, ci se acumulează în timp, până când devin vizibile în portofel și în starea vehiculului.

Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic

Greșeala cea mai frecventă este lipsa verificării regulate a presiunii, mai ales după schimbările de temperatură. Anvelopele dezumflate cresc consumul de combustibil, se uzează mai repede și solicită suplimentar suspensia și direcția.

Odată cu trecerea timpului, aceste efecte se traduc prin consum mai mare cu 5–10%, schimbarea prematură a cauciucurilor și apariția unor probleme la articulații și amortizoare.

Presiunea în pneuri nu rămâne constantă, iar cauzele sunt variate. Problemele de etanșeitate, valvele uzate sau porii din cauciuc duc la pierderi lente, dar continue. Variațiile de temperatură influențează direct aerul din anvelope: pe căldură se dilată, pe frig se contractă, ceea ce poate modifica semnificativ valorile.

Chiar și fără motive evidente, pneurile pierd presiune în timp, pe măsură ce materialul se uzează. Totodată, la acestea se adaugă și greutatea încărcăturii, care poate necesita ajustări suplimentare.

În acest cotext, verificarea corectă a presiunii este esențială pentru siguranță și performanță. Măsurarea se face cu un manometru, fie personal, fie de la benzinării sau service-uri. Valorile recomandate se găsesc în manualul mașinii sau pe etichetele din interiorul ușii șoferului, capacul rezervorului sau portbagaj.

Costul se vede în timp

În România, presiunea este exprimată în bar, iar pentru majoritatea autoturismelor valorile variază între 2.1 și 2.4 bar pentru față și 2.2–2.5 bar pentru spate. Totuşi, SUV-urile și vehiculele utilitare pot necesita valori mai mari, iar vehiculele comerciale depind de încărcătură.

Presiunea trebuie verificată pe loc drept și cu pneurile reci, altfel măsurătorile pot fi eronate. Procedura este simplă: se scoate capacul valvei, se conectează manometrul, se citește valoarea și se ajustează aerul până la nivelul recomandat.

Totodată, este important de reținut că trecerea de la anvelope de vară la cele de iarnă nu necesită scăderea presiunii. Temperaturile scăzute reduc oricum presiunea, iar producătorii oferă valori care țin cont de acest aspect.

De asemenea, o presiune incorectă poate afecta grav siguranța. Manevrabilitatea scade, distanțele de frânare cresc, iar riscul de pierdere a controlului este mai mare. În acceaşi temă, uzura neuniformă a pneurilor duce la costuri suplimentare, iar rezistența crescută la rulare mărește consumul de combustibil.

În plus, suspensia și direcția sunt supuse unor solicitări suplimentare, ceea ce poate genera reparații costisitoare.

