Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferi. Ce nu trebuie să faci iarna pentru a nu ajunge la service

Pornirea unui autoturism într-o dimineață cu temperaturi foarte scăzute rămâne un moment în care mulți șoferi, inclusiv cei cu experiență, comit greșeli frecvente. Un obicei încă răspândit este acela de a lăsa motorul să funcționeze câteva minute la ralanti, practică moștenită din perioada motoarelor diesel vechi.

Specialiștii atrag însă atenția că această metodă nu mai este adecvată pentru propulsoarele moderne și poate provoca efecte nedorite asupra consumului, emisiilor și durabilității motorului.

Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferi

Expertul în conducere defensivă Titi Aur subliniază că primele minute după pornire sunt esențiale pentru sănătatea motorului. Acesta explică faptul că șoferii ar trebui să renunțe atât la încălzirea prelungită pe loc, cât și la plecarea agresivă imediat după pornire. Soluția corectă se află între aceste extreme și este adaptată tehnologiei actuale.

În cazul motoarelor moderne, fie ele pe benzină, motorină sau hibride, uleiul începe să circule aproape instantaneu după pornire. Totuși, în primele minute acesta rămâne rece și mai vâscos, ceea ce înseamnă că motorul nu funcționează în parametri optimi.

Dacă este lăsat să meargă mult timp la ralanti, motorul se încălzește foarte lent, deoarece nu este supus unei sarcini reale. În acest interval crește consumul inutil de combustibil, nivelul de poluare este ridicat, iar eficiența termică este scăzută.

Titi Aur explică și că uzura cea mai mare apare atunci când motorul funcționează foarte rece. Ralantiul prelungit nu doar că nu rezolvă această problemă, ci o accentuează, întârziind încălzirea componentelor interne și favorizând depunerile, în special la motoarele cu injecție directă. În plus, catalizatorul ajunge mai târziu la temperatura optimă, ceea ce duce la emisii mai mari exact în primele minute de funcționare.

Ce nu trebuie să faci iarna pentru a nu ajunge la service

Un alt aspect ignorat de mulți șoferi este consumul suplimentar generat de minutele petrecute cu motorul pornit pe loc. În sezonul rece, când aceste situații sunt zilnice, pierderile de combustibil devin semnificative și pot influența atât bugetul, cât și starea tehnică a motorului.

Pentru o pornire corectă în sezonul rece, Titi Aur recomandă ca după pornire șoferul să aștepte doar câteva secunde, suficient cât uleiul să ajungă în toate zonele importante. Ulterior, mașina trebuie pusă în mișcare, dar condusă cu atenție.

Accelerațiile trebuie să fie line, fără turații ridicate și fără solicitări bruște. Specialiștii indică un regim de schimbare a treptelor în jurul valorilor de 1.500–1.700 rpm, evitând depășirea pragului de 2.000 rpm în primele minute.

Această manieră de condus permite motorului să atingă mai rapid temperatura optimă de funcționare, reducând totodată uzura componentelor interne. Abia după ce motorul ajunge la regimul termic normal se poate utiliza întreaga plajă de turații.

