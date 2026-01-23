Acasă » Știri » Cât consumă, de fapt, o mașină care stă pornită, pe loc. Cât combustibil se duce degeaba

De: Andreea Stăncescu 23/01/2026 | 23:13
Ce consum are o mașină?

Mulți șoferi se întreabă cât de mult combustibil se consumă atunci când o mașină stă pe loc cu motorul pornit, fie în trafic, la semafor, când motorul este lăsat să funcționeze pentru încălzire sau răcire. Deși pare inofensiv, funcționarea la relanti generează un consum constant de carburant și, pe termen lung, poate duce la costuri semnificative.

În medie, o mașină aflată pe loc cu motorul pornit consumă între 0,5 și 1,5 litri de combustibil pe oră. Diferențele apar în funcție de mai mulți factori, printre care capacitatea cilindrică a motorului, tipul de combustibil, vechimea mașinii și utilizarea sistemelor electrice.

Motoarele pe benzină cu o capacitate între 1.6 și 2.0 litri consumă aproximativ 0,6 – 1 litru pe oră, în timp ce motoarele diesel din aceeași categorie sunt ceva mai eficiente, având un consum de circa 0,4 – 0,8 litri pe oră.

Un alt element important este utilizarea aerului condiționat sau a altor consumatori electrici. Atunci când aerul condiționat este pornit, consumul poate crește cu încă 0,3 până la 1 litru pe oră, deoarece compresorul solicită suplimentar motorul. De asemenea, încălzirea scaunelor, farurile, sistemul audio sau încărcarea mai multor dispozitive pot contribui la un consum mai mare.

Pe lângă costurile financiare, mersul la relanti are și un impact negativ asupra mediului, deoarece emisiile de noxe continuă chiar și atunci când mașina nu se deplasează. În plus, funcționarea îndelungată pe loc poate afecta motorul, favorizând depunerile de carbon și uzura unor componente.

De exemplu, dacă o mașină consumă în medie 1 litru pe oră la relanti și este lăsată zilnic pornită, la final de lună se pot pierde aproximativ 7-8 litri de combustibil fără niciun beneficiu real. Din acest motiv, se recomandă oprirea motorului atunci când staționarea depășește 1-2 minute, pentru a economisi bani, a proteja motorul și a reduce poluarea.

