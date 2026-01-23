Cum a ajuns Ali Asghar, un pakistanez din Prahova, preferatul românilor: “Mi-au devenit prieteni”

Ali Asghar, un muncitor pakistanez în vârstă de 38 de ani, lucrează de cinci ani în cadrul unei companii de construcții din județul Prahova, unde a ajuns în încercarea de a-și asigura un trai mai bun.

Acesta a părăsit Pakistanul pentru a-și sprijini familia rămasă acolo, alegând România ca destinație pentru stabilitate profesională.

Cine este Ali Asghar

Datele furnizate de Serviciul pentru Imigrări arată că, în primele nouă luni ale anului 2025, peste 1.900 de cetățeni străini au sosit în Prahova, majoritatea fiind angajați în domenii precum construcțiile, HORECA, agricultura sau industria textilă.

Creșterea numărului de lucrători străini reflectă deficitul tot mai accentuat de forță de muncă din aceste sectoare.

În comuna Brazi, antreprenorul Ninel Alexandru a dezvoltat un campus destinat muncitorilor veniți din afara țării, cu o capacitate de 160 de persoane, urmând ca în 2026 să fie primiți încă 100 de angajați. Acesta afirmă că a fost printre primii investitori locali care au apelat la forță de muncă din Asia.

„Am fost primul antreprenor care a adus 100 de cetățeni străini la muncă în Prahova, în 2018, angajând 60 de vietnamezi. Există un deficit foarte mare de forță de muncă în construcții”, explică Ninel Alexandru.

Pentru a facilita adaptarea noilor angajați, antreprenorul a construit o cantină unde se prepară mâncare tradițională asiatică, realizată de bucătari originari din India și Nepal. Pe lângă mesele zilnice, muncitorii beneficiază de cazare, transport și salarii asigurate.

„Sunt oameni muncitori, conștiincioși, care nu provoacă probleme. Ne bazăm pe ei și îi respectăm”, a adăugat Ninel Alexandru.

Cum a ajuns Ali Asghar preferatul românilor

Ali Asghar se numără printre cei mai vechi angajați ai companiei. După o perioadă petrecută în Arabia Saudită, acesta a ales România pentru oportunitățile oferite. În anii petrecuți aici, Ali a învățat limba română și s-a integrat treptat în comunitate.

„Îmi plac românii. Sunt oameni buni, care mi-au devenit și prieteni. M-am obișnuit cu țara voastră, am învățat limba și mă descurc”, spune Ali, care lucrează în prezent ca șofer.

Programul său începe zilnic la ora 6.00. După micul-dejun, Ali transportă muncitorii către șantiere și se ocupă de aprovizionarea punctelor de lucru cu materiale necesare.

„Îmi place ceea ce fac. Sunt mulțumit de condițiile de cazare și de masă, mai ales că primim mâncare cu condimentele cu care suntem obișnuiți acasă”, povestește Ali Asghar.

Totuși, dorul de familie rămâne o provocare constantă. Soția și cei patru copii, cu vârste între 4 și 7 ani, locuiesc în Pakistan, iar Ali reușește să îi viziteze doar o dată sau de două ori pe an, din cauza costurilor ridicate ale transportului.

„E cam un an diferență între copii, de câte ori m-am dus acasă”, mărturiseşte pakistanezul.

Deși ar putea folosi România ca punct de plecare către alte state din Europa Occidentală, Ali preferă să rămână aici, unde are un loc de muncă stabil, legal și condiții pe care le consideră potrivite pentru viitorul său.

