Prognoza meteo azi, 11 martie 2026. Primăvara începe să se simtă: temperaturi de până la 12°C în România

De: Paul Hangerli 11/03/2026 | 05:30
Prognoza meteo, sursa-pexels.com

Prognoza meteo azi, 11 martie 2026. În ansamblu, România va avea o zi liniștită din punct de vedere meteorologic, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei și fără fenomene extreme. Valorile maxime vor oscila între 7 și 12 grade Celsius, iar vremea va alterna între nori și perioade însorite. Atmosfera de primăvară începe să se simtă în multe regiuni ale țării, chiar dacă diminețile și nopțile rămân încă răcoroase.

România va avea o zi de primăvară cu temperaturi relativ blânde pentru această perioadă. Cerul va alterna între nori și perioade cu soare, iar precipitațiile vor fi puține sau chiar absente în cele mai multe zone. Valorile termice din timpul zilei vor urca în general între 7 și 12 grade Celsius, în timp ce temperaturile din timpul nopții vor coborî spre 1–4 grade.

Vremea de azi în România

Nordul și vestul țării vor avea o vreme relativ stabilă. În Banat, Crișana și nordul Transilvaniei, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 8–10 grade Celsius. Dimineața se poate forma ceață în zonele joase, însă, pe parcursul zilei, norii se vor risipi treptat.

Sudul și sud-estul României vor avea temperaturi ușor mai ridicate decât restul țării. În Muntenia și în sudul Dobrogei, valorile termice vor urca până la aproximativ 10–12 grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei.

Oltenia și sud-vestul țării vor avea o zi liniștită din punct de vedere meteorologic. Temperaturile vor urca până la aproximativ 9–11 grade Celsius, iar cerul va rămâne în general parțial noros.

Estul și nord-estul țării, în special Moldova, vor avea o vreme ceva mai răcoroasă. Maximele zilei vor ajunge în jurul valorii de 7–9 grade Celsius, iar dimineața pot apărea nori joși sau ceață pe arii restrânse.

Centrul țării și zona Carpaților vor avea temperaturi mai scăzute. În depresiunile intramontane, maximele vor fi de aproximativ 6–8 grade, iar la munte vremea va fi rece, cu valori apropiate de pragul înghețului.

Dobrogea și zona Mării Negre vor avea o zi destul de blândă, cu temperaturi de 11–12 grade Celsius pe litoral. Briza marină va menține însă o senzație ușor mai răcoroasă în apropierea țărmului.

Vremea de azi în București

În București, ziua va aduce o vreme relativ plăcută pentru ziua de 11 martie. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei, iar după-amiaza pot apărea înnorări trecătoare. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 9–10 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre 4 grade.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, temperaturile vor urca până la aproximativ 7–8 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî spre 2 grade.

La Timișoara, vremea va fi ușor mai blândă, cu o maximă de aproximativ 9–10 grade și o minimă în jur de 2 grade.

În Iași, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 7–8 grade Celsius, iar minima nocturnă va fi în jur de 2–3 grade.

La Craiova, valorile termice vor urca spre 9–10 grade în timpul zilei și vor coborî spre 3 grade pe timpul nopții.

În Constanța, influența Mării Negre va aduce temperaturi ceva mai ridicate, cu o maximă de aproximativ 11–12 grade și o minimă de 6 grade.

La Brașov, vremea va fi mai rece decât în restul țării, cu temperaturi de aproximativ 6–7 grade ziua și 1–2 grade în timpul nopții.

