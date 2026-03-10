Acasă » Știri » Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate

Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate

De: Denisa Crăciun 10/03/2026 | 11:03
Când se opresc ploile / Sursa foto: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie a făcut prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Ei au explicat dacă vom avea parte de vreme senină de Florii.

Specialiștii au deja prognoza pentru perioada 9 martie – 6 aprilie 2026. Temperaturile cresc ușor, iar cerul va fi din ce în ce mai senin în majoritatea zonelor din țară. Cu toate acestea, sunt așteptate și ploi slabe în mai multe regiuni.

Valorile termice în următoarele săptămâni sunt apropiate de cele obișnuite pentru începutul primăverii, în special în sud și sud est, iar în celelalte regiuni temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale. Precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte din țară.

Cum va fi vremea de Florii

În acest an, Floriile pică pe data de 29 martie pentru catolici, iar ortodocșii o sărbătoresc pe 5 aprilie. Primăvara deja a început să își facă simțită prezența, iar meteorologii au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, inclusiv pentru Florii. Aceștia anunță că va fi vreme frumoasă în mare parte, cerul va fi senin, însă în această perioadă este posibil să apară și precipitații sub formă de ploaie în câteva regiuni alte țării, dar vor fi slabe cantitativ.

În săptămâna 16-23 martie, temperaturile medii vor fi mai ridicate în zonele vestice, nordice și centrale, iar în celelalte regiuni valorile vor fi cele specifice pentru acest început de sezon de primăvară. Cantitățile de precipitații vor fi normale în această perioadă în regiunile extracarpatice, iar în alte zone ale țării vor fi mai reduse sau chiar nu se vor înregistra deloc.

Perioada 23-30 martie va aduce temperaturi medii ușor mai ridicate decât ar fi normal la nivelul întregii țări cu precădere în regiunile nord-vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în nord-vestul României, adică vor fi mult prea reduse, dar în celelalte zone se vor înregistra precipitații obișnuite pentru primăvară.

În intervalul 30 martie – 6 aprilie, valorile medii vor fi cele tipice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul țării. Tot în această săptămână, precipitațiile vor exista, ba chiar vor fi mai abundente decât ne-am aștepta. Cele mai multe precipitații vor avea loc în zona montană și sub-montană. În restul țării, atât temperaturile, cât și precipitațiile vor fi comune pentru sezonul în care ne aflăm.

