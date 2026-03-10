Acasă » Știri » Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: ”Toată viața am fost judecată”

Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: "Toată viața am fost judecată"

De: Denisa Crăciun 10/03/2026 | 11:29

Sursa foto: Captură Youtube

Daciana Sârbu și-a refăcut viața după ce a divorțat de Victor Ponta. Ea este într-o frumoasă relație cu Alex Ghionea, însă a ales să fie discretă și să nu se afișeze atât de mult în mediul online. Recent a făcut declarații cu privire la asta și a explicat care este, de fapt, motivul. 

Daciana Sârbu a divorțat de Victor Ponta anul trecut, după un mariaj de 19 ani. Aceasta nu a stat mult singură pentru că viața ei amoroasă a trecut la următorul capitol. Ea s-a cunoscut cu Alex Ghionea și trăiesc o sublimă poveste de dragoste.

De când cei doi formează un cuplu nu s-au afișat atât de mult pe rețelele de socializare. Ei au ales să fie discreți și să își țină iubirea pentru ei. Europarlamentara a vorbit recent despre această decizie, dar și despre cum gestionează provocările care apar inevitabil în cuplu.

Sursa foto: social media

De ce își țin relația departe de ochii lumii Daciana Sârbu și Alex Ghionea

După o căsnicie de 19 ani din care au rezultat două fete, Daciana și Victor au mers pe drumuri separate. Victor Ponta a fost primul care a apărut în compania unei alte doamne, iar Daciana nu a mai stat pentru mult timp singură și s-a cuplat cu Alex Ghionea, un afacerist din domeniul HoReCa. Cei doi nu și-au ținut relația ascunsă, însă au ales să fie discreți. Aceștia au oficializat totul atunci când au apărut împreună la un eveniment. Pe rețelele de socializare nu se afișează foarte mult și postează foarte rar.

Decizia a fost luată de ambii parteneri, însă abia acum s-a aflat care este motivul. Daciana a oferit o explicație pentru această hotărâre. Ea a spus că este o fire discretă, dar nu și-a ascuns niciodată relația.

Eu nu am ascuns această relație, pentru că, în general, nu sunt un om care să fie diferit în public față de cum este acasă. Nu am mințit, nu m-am ascuns, nu am considerat că în această situație este cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că este un lucru fără de care nu poate să trăiască planeta. Toată viața mea de adult am fost în lumina reflectoarelor, judecată, comentată și bârfită. Cred că și iubită, pe de altă parte, și mi-am asumat asta. Eu sunt discretă, dar se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce. Eu am fost întotdeauna un om care nu s-a ascuns și care și-a asumat orice situație din viață, ceea ce o să fac și acum. Eu nu m-am schimbat, poate interesul e mai crescut pentru mine sau nu știu de ce e subiectul, dar eu m-am învățat, de 20 de ani am reflectoarele pe mine. Orice subiect trece, viața merge mai departe, important e să fim noi bine cu toții și să trăim normal, a declarat ea.

