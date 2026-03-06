Acasă » Știri » Coșmarul s-a încheiat pentru Daciana Sârbu. Fiica sa, Irina, a revenit în țară

Coșmarul s-a încheiat pentru Daciana Sârbu. Fiica sa, Irina, a revenit în țară

06/03/2026 | 14:24
Irina Ponta s-a întors acasă!/foto: social media

Irina Ponta, fiica fostului premier român Victor Ponta, a revenit în țară în această dimineață, după ce planurile inițiale de repatriere au fost date peste cap din motive administrative, potrivit surselor apropiate situației. Avionul FlyDubai care a adus-o pe fiica fostului lider a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni în jurul orei 8:45, cu aproape două ore întârziere față de ora programată inițial, 7:00.

Situația a devenit tensionată încă de cu o zi înaintea zborului. La Consulatul României din Dubai, fiica fostului premier a fost împiedicată să se urce în autocarul destinat transportului către Oman, de unde urma să fie repatriată cu un avion special. Decizia a fost luată fără nicio explicație directă pentru minoră, iar motivele au rămas neclare. În seara precedentă, Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, a vorbit despre dificultățile prin care a trecut fiica sa, declarând că aceasta a fost exclusă din planul de repatriere “în ultimul moment”.

Irina Ponta a ajuns în România!

Potrivit Gândul, la plecarea din Dubai, Irina Ponta a fost însoțită de un adult și a avut toate actele necesare completate de părinți. La sosire, fiica fostului premier urma să fie preluată de un adult desemnat, conform regulilor de călătorie pentru minori. Cursa FlyDubai care a efectuat transportul a purtat indicativul FZ 1797.

Reacția Dacianei Sârbu nu s-a limitat doar la declarații televizate. Aceasta a anunțat că va depune o plângere penală împotriva Oanei Țoiu, acuzând abuz în serviciu. Soția fostului premier a subliniat că fiica sa îndeplinea toate criteriile europene care permit repatrierea minorilor neînsoțiți și că decizia autorităților a fost nedreaptă.

„Pentru abuz în serviciu. Nu renunţ. Copilul trebuie să înţeleagă că nu a greşit cu nimic şi că mama ei se luptă ca să-i arate că e un copil minunat şi că nu are de ce să se teamă că are un nume sau să se ruşineze sau să se ferească, pentru că nu a greşit cu nimic. Din contră. (…) Eu vreau să ştiu de ce, cine şi pentru ce motiv. Copilul meu nu este în acel autocar şi nu a ajuns la avion şi a trebuit din nou să-i facem alte rezervări care unele dintre ele s-au anulat şi sper că noaptea asta sau mâine dimineaţa (azi, n.r.) să plece”, a spus Daciana Sârbu.

Astfel, fiica fostului premier a reușit să ajungă în România după o întârziere de mai bine de o oră și jumătate, în ciuda problemelor administrative și a comunicării deficitare între autoritățile române. Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la modul în care minorii neînsoțiți sunt repatriați și la rolul deciziilor politice în gestionarea procedurilor diplomatice.

