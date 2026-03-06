Coșmarul s-a încheiat pentru Daciana Sârbu. Fiica sa, Irina, a revenit în țară

Irina Ponta, fiica fostului premier român Victor Ponta, a revenit în țară în această dimineață, după ce planurile inițiale de repatriere au fost date peste cap din motive administrative, potrivit surselor apropiate situației. Avionul FlyDubai care a adus-o pe fiica fostului lider a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni în jurul orei 8:45, cu aproape două ore întârziere față de ora programată inițial, 7:00.

Situația a devenit tensionată încă de cu o zi înaintea zborului. La Consulatul României din Dubai, fiica fostului premier a fost împiedicată să se urce în autocarul destinat transportului către Oman, de unde urma să fie repatriată cu un avion special. Decizia a fost luată fără nicio explicație directă pentru minoră, iar motivele au rămas neclare. În seara precedentă, Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, a vorbit despre dificultățile prin care a trecut fiica sa, declarând că aceasta a fost exclusă din planul de repatriere “în ultimul moment”.

Irina Ponta a ajuns în România!

Potrivit Gândul, la plecarea din Dubai, Irina Ponta a fost însoțită de un adult și a avut toate actele necesare completate de părinți. La sosire, fiica fostului premier urma să fie preluată de un adult desemnat, conform regulilor de călătorie pentru minori. Cursa FlyDubai care a efectuat transportul a purtat indicativul FZ 1797.

Reacția Dacianei Sârbu nu s-a limitat doar la declarații televizate. Aceasta a anunțat că va depune o plângere penală împotriva Oanei Țoiu, acuzând abuz în serviciu. Soția fostului premier a subliniat că fiica sa îndeplinea toate criteriile europene care permit repatrierea minorilor neînsoțiți și că decizia autorităților a fost nedreaptă.

„Pentru abuz în serviciu. Nu renunţ. Copilul trebuie să înţeleagă că nu a greşit cu nimic şi că mama ei se luptă ca să-i arate că e un copil minunat şi că nu are de ce să se teamă că are un nume sau să se ruşineze sau să se ferească, pentru că nu a greşit cu nimic. Din contră. (…) Eu vreau să ştiu de ce, cine şi pentru ce motiv. Copilul meu nu este în acel autocar şi nu a ajuns la avion şi a trebuit din nou să-i facem alte rezervări care unele dintre ele s-au anulat şi sper că noaptea asta sau mâine dimineaţa (azi, n.r.) să plece”, a spus Daciana Sârbu.

Astfel, fiica fostului premier a reușit să ajungă în România după o întârziere de mai bine de o oră și jumătate, în ciuda problemelor administrative și a comunicării deficitare între autoritățile române. Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la modul în care minorii neînsoțiți sunt repatriați și la rolul deciziilor politice în gestionarea procedurilor diplomatice.

Daciana Sârbu, dezvăluiri emoționante despre adopția fiicei ei și a lui Victor Ponta. Maria avea traume adânci: „E absolut inuman”

Mesajul transmis de Daciana Sârbu după ce s-a afișat cu noul iubit. A spus-o public: ”Fericirea nu este întotdeauna logică”