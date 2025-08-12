Daciana Sârbu, dezvăluiri emoționante despre adopția fiicei ei și a lui Victor Ponta. Maria avea traume adânci: „E absolut inuman”

Daciana Sârbu a făcut dezvăluiri emoționante despre procesul de adopție al fiicei sale și a lui Victor Ponta. Aceasta a mărturisit că Maria a avut traume adânci, așa că nu i-a fost ușor să se adapteze. Fostul premier și politiciana au luat această decizie împreună cu Irina, fiica lor biologică, și Andrei, fiul lui Victor Ponta dintr-o relație anterioară. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu aproape 5 ani, Daciana Sârbu și Victor Ponta au adoptat o fetiță, pe Maria. Cei doi au avut grijă să o integreze foarte bine în familie, așa că au luat această decizie atunci când au fost compleți pregătiți. Chiar dacă au divorțat între timp, la acea vreme se iubeau foarte mult. Totuși, procesul nu a fost deloc unul ușor.

Ce a dezvăluit Daciana Sârbu despre adopția Mariei

Invitată în cadrul unui podcast, Daciana Sârbu a vorbit deschis despre adopția Mariei. Ea a dezvăluit că și-a dorit dintotdeauna să facă acest pas, chiar dacă a avut și o fiică biologică. Totuși, decizia a fost luată la nivelul familiei, alături de Victor Ponta, fiul acestuia dintr-o relație anterioară și fata celor doi, Irina.

„Mi-am dorit dintotdeauna să fac asta (să adopte, n. red.), am simţit tot timpul că sunt binecuvântată. Evident că viaţa e complicată şi nu m-am ferit niciodată de la a munci, nici de lupta asta continuă, dar am simţit că am avut tot timpul această mână protectoare şi permanent am simţit că trebuie să dau înapoi aşa. Am hotărât împreună toţi 4, inclusiv Andrei (băiatul din prima căsătorie a lui Victor Ponta, n.r.), şi fără acordul lor nu am fi făcut acest pas. Era cumva momentul, aveam multă iubire de oferit, eram şi într-un echilibru. Eu mi-am dorit foarte mult să fac asta şi am spus că un alt copil pe cale naturală nu-mi mai doresc şi aşa am luat decizia. Irina şi-a dorit foarte mult să fie fată şi evident că am ţinut cont de părerea şi dorinţa ei, eu mi-am dorit să fie băiat, dar am cedat, iar Andrei a zis că el o să-i dea camera lui, că oricum pleca la facultate. Şi atunci am început procesul, care n-a fost nici uşor, nici scurt, dar care n-are cum să fie altfel, pentru că procesul în sine te pregăteşte psihologic pentru ce urmează”, a povestit Daciana Sârbu, în podcastul „Shero” realizat de Alessandra Stoicescu.

Daciana Sârbu a dezvăluit că procesul de adopție nu a fost deloc unul ușor. Mai mult decât atât, Mariei i-a fost greu să se adapteze pentru că provenea dintr-un mediu în care fusese respinsă. Astfel, ea dobândise trauma abandonului și credea că va ajunge din nou la orfelinat.

Maria își întreba părinții obsesiv când o vor duce înapoi, iar comportamentul ei defensiv a fost o adevărată provocare pentru Daciana Sârbu și Victor Ponta. Politiciana a mărturisit că a avut momente în care s-a îndoit de calitățile sale de mamă.

„Maria nu s-a înţeles cu bunica familiei şi nu au mai vrut-o. Ori ea când trece prin procesul ăsta, normal că, atunci când a ajuns la noi în familie, a fost convinsă că se va întâmpla la fel, era pregătită pentru asta şi cumva ne şi provoca să ajungem în punctul ăla, să o ducem înapoi şi să nu se mai chinuie. Şi întreba permanent: «Şi când mă duceţi înapoi?». Deci acest termen de 30 de zile e absolut inuman, dar dincolo de asta tot procesul este absolut necesar, pentru că dacă citeşti şi eşti atent la tot ce ţi se povesteşte sunt exact etapele din aceste prezentări şi discuţii, etape foarte complicate şi grele şi ţi se spune permanent că te va schimba, te va răvăşi şi te va provoca şi vei trăi alături de acest copil şi traumele lui, pe lângă faptul că îţi activează şi traumele tale sau îţi apasă nişte butoane pe care nu ştiai că le ai. Eu începusem să mă îndoiesc că sunt o mamă bună şi am avut momente atât de la limită, încât am zis «Da, e clar că eşuez, că nu pot şi nu o să pot». Dar atunci când nu mai puteam eu, prelua Victor şi gestiona, nu trecea mult până să ajungă şi el în punctul în care să zică că nu mai poată… Ne completam”, a mai spus fosta soție a lui Victor Ponta.

Citește și: Cum au reacționat fetele lui Victor Ponta, după ce au aflat de divorț! Daciana Sârbu a făcut dezvăluiri