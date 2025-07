Cum au reacționat fetele lui Victor Ponta, după ce au aflat de divorț! Daciana Sârbu a făcut dezvăluiri

Daciana Sârbu a făcut dezvăluiri despre divorțul de Victor Ponta, la mai bine de jumătate de an de când a ieșit la iveală separarea celor doi. Mai mult decât atât, Fosta parlamentară a mărturisit și cum au reacționat cele două fete pe care le are cu fostul soț atunci când au aflat despre despărțire. Află, în articol, toate detaliile!

Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat după 19 ani de mariaj. Încă din 2024 au apărut zvonuri referitoare la o posibilă separare, iar la începutul acestui an a ieșit la iveală și documentul care confirmă despărțirea. Este vorba despre declarația de avere a fostului premier al României publicată pe site-ul Camerei Deputaților, care arăta că a redevenit burlac. Ulterior, acesta a și confirmat separarea.

După divorț, Victor Ponta și fosta soție au stabilit și custodia copiilor. În urma separării, Andrei, fiul politicianului din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta, a rămas în grija tatălui său. Cele două fiice, Irina și Maria, sunt acum sub tutela Dacianei Sârbu.

Recent, fosta soție a lui Victor Ponta a dezvăluit și cum au reacționat micuțele atunci când au aflat despre separare. Daciana Sârbu a susținut că Irina și Maria nu au fost afectate de divorț pentru că cei doi părinți au păstrat o relație civilizată.

Pe Maria, Daciana Sârbu și Victor Ponta au adoptat-o. Cei doi au avut grijă să o integreze foarte bine în familie, așa că au luat această decizie atunci când au fost compleți pregătiți. Chiar dacă au divorțat între timp, la acea vreme se iubeau foarte mult.

„Pentru Maria sigur că am fost pregătiți. Am ales un moment în care am fost foarte echilibrați. Aveam multă iubire de oferit. Pentru mine… am simțit că am fost iubită de Dumnezeu, încât cumva trebuia să dau înapoi tot ce am primit, recunoștința mea pentru viața pe care am avut-o. Așa a apărut Maria”, a spus fosta soție a lui Victor Ponta.