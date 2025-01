Câte clase și ce studii are Daciana Sârbu, de fapt. Ce afaceri deține fosta soție a lui Victor Ponta

Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, deține mai multe afaceri, dar pe primul loc se află afacerea la baza căreia stă pasiunea acesteia pentru prăjituri. Fiica politicianului Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, a urmat cursurile unei școli renumite de cofetărie din Franța.

Fosta soție a fostului prim-ministru este originară din Arad, iar cariera sa în politică a început de pe vremea când avea 19 ani, tatăl ei fiind politicianul Ilie Sârbu. Daciana Sârbu a reprezentat România în Parlamentul European între anii 2007-2019 și a fost membră a Partidului Social Democrat până în anul 2018.

Conform informațiilor disponibile, în perioada iunie 2003 – martie 2004, Daciana Sârbu a deținut funcția de Secretar de Stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Ulterior, între martie și decembrie 2004, a fost Secretar de Stat și Președinte al Autorității Naționale pentru Tineret.

Anterior acestor funcții, între 2001 și 2003, Daciana Sârbu a activat ca și consilier în Corpul de Control al Primului Ministru. În 2001, a lucrat ca jurist într-un cabinet de avocatură.

Pasiunea pentru prăjituri a determinat-o pe Daciana Sârbu să renunțe la politică și să urmeze cursurile unei școli renumite de cofetărie din Franța, acest lucru observându-se clar în succesul pe care afacerea sa îl are în prezent.

„Când am simțit că e sfârșitul acestui drum, am căutat să fac ceva care să îmi aducă bucurie, să mă regăsesc. Am pornit de la pasiunea mea pentru gătit, am mers la școală, și am început acest business dulce. Sute sau poate chiar mii de ore de muncă, de stres, de planuri, de idei, de dorințe, de gânduri, anxietate, speranță, încredere”, a spus Daciana.