Motivul pentru care Laura Lavric își dă sora în judecată! Scandal monstru în lumea muzicii populare

Laura Lavric a dezvăluit motivul pentru care a ajuns să o dea pe sora ei în judecată! Artista nu a mai rezistat! Nu vrea să mai aibă vreo legătură cu Ecaterina Traian. Scandal monstru în lumea muzicii populare! Acuzații grave!

Un scandal de proporții a izbucnit în lumea muzicii populare din România, iar protagonista este Laura Lavris, care se află în conflict cu propria ei soră, Ecaterina Traian.

După ani de zvonuri și acuzații dure, cele două surori ajung în instanță, iar cântăreața reușeste să obțină o victorie răsunătoare! Sora acesteia trebuie să-i plătească daune morale de 10.000 de euro.

Totul a început acum mai bine de 12 ani, când Ecaterina Traian a lansat o serie de acuzații explozive la adresa Laurei Lavric, susținând că artista ar fi avut o viață dublă. Sora cântăreței a continuat, spunând că a văzut-o pe aceasta în New York, unde artista cânta într-un restaurant, dar totodată ar fi mers cu bărbați care îi ofereau „cadouri sau bani”.

„Laura voia să-și obțină acte de America. Nu mai e un semn de îndoială că am dovedit că și-a înșelat soțul, că… să nu mă exprim, e o ființă imorală. Fostul ei soţ, care a fost un om minunat şi care o aştepta din turnee cu flori şi cu mâncare, a divorţat din cauza infidelităţilor ei și relațiilor ei extraconjugale. Sunt plecată din ţară din ’90, am întâlnit-o la New York, iar din multe surse am aflat că ea cânta la un restaurant, iar colateral mergea cu orice bărbat care îi oferea cadouri sau bani”, spunea Ecaterina Traian.

Citește și: Laura Lavric s-a ales cu dosar penal, după ce ar fi lovit un coleg de breaslă la o nuntă din Iași. Primele declarații ale artistei!

După ani de tensiuni, Laura Lavric a decis să pună capăt acestui „război” și a dat-o în judecată pe sora ei. Procesul s-a încheiat, iar Ecaterina Traian este nevoită să îi plătească daune morale. Cântăreața nu își mai dorește să aibă vreo legătură cu aceasta.

„Nu mai vreau să am legătură cu ea. Să plătească, dacă am câștigat, în instanță, are să-mi dea 10.000 de euro. În fiecare lună îmi va plăti din daunele morale. Nu o urăsc, nu o iubesc, nu o mai vreau în viața mea că e periculoasă. Va plăti cei 10.000 de euro, până la ultimul ban. Nu am mai vrut să fiu batjocorită, nici eu, nici mama mea. Ea a spus lucruri urâte și despre mama. A fost prea mult. Eu am încheiat acest capitol””, a declarat Laura Lavric pentru Click.ro.