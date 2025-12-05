Monica Pop, dată afară din restaurant de un angajat nervos. Motivul este IREAL: „S-a purtat execrabil”

Monica Pop a trecut printr-o situație de-a dreptul neplăcută. Medicul oftalmolog a povestit un episod prin care a trecut alături de prietenele ei, în timpul unei cine la restaurant. Ospătarul a vrut să le dea afară! Motivul? Nu o să îți vină să crezi!

Monica Pop este unul dintre cei mai cunoscuți medici din țara noastră și cu o mulțime de apariții televizate. Prin urmare, aceasta și-a atras respect și apreciere din partea românilor, iar situația neplăcută prin care a fost nevoită să treacă a uimit-o total.

Monica Pop, dată afară din restaurant

Aflată la o masă cu prietenele ei foarte bune, toate niște doamne cu funcții și respectate în societate, Monica Pop a mărturisit că un angajat a vrut să le dea afară doar din cauză că aceasta i-a rugat să închidă ușa. Aflate la o masă apropiată de ușă, femeile erau deranjate de frigul care intra constant. Această remarcă l-a deranjat teribil pe angajatul care a vrut să le dea afară.

„Am stat aproape de o ușă care se deschidea tot timpul și venea frig de afară. Și la un moment dat era și muzica acolo, ca în orice restaurant. Am spus unei doamne, unui domn, nici nu mai știu, unui tânăr, că îl rog să închidă ușa, că vine frig de afară. În momentul ăla a venit un relativ tânăr care avea, așa am reținut eu, avea un cercel în urechea stângă. Și a început să ne spună aici nu se ridică tonul, ieșiți afară, ați venit cu PSD-ul și cu comuniștii și cu… Deci ceva ce nu se poate crede așa ceva. În primul rând, ce legătură are politica cu asta? Cu el o fi având, dar în niciun caz, niciuna dintre noi nu face parte din niciun fel de partid. E un aspect. În al doilea rând, felul în care s-a purtat și a zis ieșiți afară, că dacă nu chem paza. Pentru atâta lucru, deci credeți-mă că n-a fost absolut nimic altceva. Am zis să cheme paza. Să vedem pentru ce motiv cheamă paza, pentru că i-am spus să închidă ușa. Deci e incredibil, incredibil. Ce vă spun, a început o escaladă, că sunteți niște comuniste și nu știu ce, știu eu cine sunteți. Adică s-a purtat execrabil, nu s-a întâmplat niciodată ca o persoană și nici una din prietenele mele, care vă spun încă o dată, toate sunt niște doamne, niște personalități și unele cu funcții, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva și n-am văzut și n-am auzit un astfel de comportament din partea cuiva. El a dispărut total. Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, ca să spun așa, erau consternați pentru că a fost o situație absolut incredibilă.”, a spus Monica Pop pentru un post TV.

