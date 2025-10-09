Care este cel mai bun medicament pentru prevenirea virozelor, potrivit medicului Monica Pop: ”E vitamina imunității!”

Monica Pop a oferit sfaturi importante despre prevenirea virozelor. Pe lângă vastele cunoștințe în medicină, aceasta s-a luptat și cu o boală nemiloasă, învățând elemente importante despre sănătate. Află, în articol, care este cel mai bun medicament împotriva răcelilor!

Toamna și-a intrat în drepturi, așa că au început să apară și virozele. În perioadele anului cu temperaturi scăzute, organismul are nevoie de sprijin în lupta cu virușii care pot cauza răceli sau afecțiuni asociate unui sistem imunitar slăbit. Medicul Monica Popa a explicat faptul că este foarte importantă prevenția. Așadar, aceasta a dezvăluit medicamentul care ne poate ajuta să ne pregătim pentru sezonul rece.

Monica Pop a dezvăluit cel mai bun medicament împotriva virozelor

A început sezonul virozelor, așa că este foarte important să ne ferim de virușii ce pot duce la răceli puternice. Monica Pop a vorbit despre cât de importantă este prevenția în această perioadă și a recomandat o metodă eficientă.

Mai exact, medicul a transmis că Vitamina D este cel mai bun medicament pentru întărirea imunității. Totodată, ea menține sănătatea sistemului osos și muscular. Monica Pop a descoperit importanța acestui remediu atunci când a fost diagnosticată cu cancer.

„Atenție la Vitamina D! E vitamina imunității. Am fost și eu, cred, campioana mondială, dar, în sens negativ! Când m-am îmbolnăvit (cancer de colon), fără să fi avut vreo afecțiune înainte, am făcut toate analizele și investigațiile, normal. Pe lângă o anemie mare (7 hemoglobină, față de 15 cât era normal) aveam VITAMINA D3 = 3 (TREI). Nimeni nu a mai auzit așa ceva din toți cei pe care îi cunosc, în marea lor majoritate medici. Valorile normale sunt 30-100. Deci, imunitatea mea era la pământ. Am luat apoi câte 1 capsulă de 5000 zilnic și, mai rar de 10.000. A crescut foarte greu, valoarea mea maximă fiind de 38. Acum, deși iau 5000 zilnic, e 28. Deci, atenție mare, e vitamina imunității! Mai ales cei care fac viroze frecvent și nu numai! Depinde cât e valoarea dozată. Cantitățile mici nu sunt eficiente. Mai ales iarna, primăvara și toamna. Cei care nu care aveți contraindicație, stați vara la soare. Cei care aveți, luați și vara D3!”, a scris Monica Pop într-o postare pe Facebook.

Monica Pop a fost diagnosticată cu cancer de colon în urmă cu mai bine de un deceniu. Medicul a trecut prin șase operații și numeroase tratamente de chimioterapie. Nu i-a fost ușor, dar a luptat cu boala nemiloasă.

