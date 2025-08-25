Monica Pop, un nou hop în lupta cu cancerul! Ajunge pentru a șaptea oară pe masa de operație: „Faci tot ce poți ca să trăiești”

Monica Pop trece, din nou, printr-un moment delicat. De ani de zile, medicul oftalmolog duce o luptă grea cu una dintre cele mai nemiloase boli. Chiar dacă drumul e lung și presărat cu provocări, nu se lasă doborâtă. Acum se pregătește pentru o nouă intervenție chirurgicală – a șaptea din acest parcurs dureros, dar plin de speranță.

Deși diagnosticul primit în urmă cu ani i-a schimbat radical viața, Monica Pop nu a ales calea resemnării. Cu o determinare rar întâlnită, medicul a decis să lupte zi de zi și să nu permită bolii să-i răpească pofta de viață. Astăzi, rămâne un exemplu de curaj pentru cei care trec prin situații simplare.

Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație în lupta cu cancerul

Lupta Monicăi Pop cu cancerul continuă. Deja a trecut prin șase intervenții chirurgicale și se pregătește pentru a șaptea, dar în ciuda suferinței, vorbește despre boală cu o sinceritate și o claritate tulburătoare. Este optimistă și nu lasă afecțiunea să îi controleze viața.

„Am șase intervenții chirurgicale și, probabil, va mai urma una. Eu mi-am făcut o strategie de viață, care se numește «Cum să trăiești bine cu cancer?». Trebuie să se știe că boala asta nu înseamnă condamnare la moarte. Este o boală grea, categoric, dar tratabilă și, uneori, vindecabilă. Am făcut toate citostaticele posibile pentru acest tip de cancer și intervenții chirurgicale. Faci tot ce poți ca să trăiești. Strategia constă în faptul că nu mă gândesc la asta. Am trăit exact ca înainte, doar că paralel cu tratamentul. După fiecare intervenție chirurgicală, a doua zi după externare, am venit la treabă”, a declarat Monica Pop, potrivit spynws.ro.

Declarațiile sale sunt o lecție de viață. În locul resemnării, a ales acțiunea. În locul izolării, a continuat să fie activă, să lucreze și să îi inspire pe alții. Curajul și determinarea Monicăi Pop nu s-au oprit nici în fața celor mai negre diagnostice.

„Te trăsnește în cap când auzi așa ceva. Am avut două metastaze hepatice. Am încercat să nu mă domine boala, ci să o domin eu pe ea. Mereu am avut speranța că se poate rezolva. Am învățat despre mine că pot rezista unui lucru extrem de dureros. Așa cum am spus, poți trăi bine cu cancerul”, a adăugat ea.

Pentru Monica Pop, cancerul nu e o sentință, ci o provocare în fața căreia continuă să stea dreaptă, demnă, și, mai ales, plină de speranță.

