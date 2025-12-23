Acasă » Știri » Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor

Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor

De: Andreea Stăncescu 23/12/2025 | 23:37
Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor
Iancu Sterp și Denisa au devenit părinți / Sursa foto: Instagram

Denisa Cotolan și Iancu Sterp trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce au devenit părinți pentru prima dată. Tânăra a născut în urmă cu puțin timp, iar proaspeții părinți se află încă internați în spital, bucurându-se de primele momente alături de bebelușul lor. A apărut și prima imagine cu băiețelul lor la scurt timp după ce a venit pe lume. 

Denisa Cotolan și Iancu Sterp s-au căsătorit religios pe 27 octombrie 2024, iar în acest an o minune a apărut în viața lor. În urmă cu puțin timp, ei au devenit părinții unui băiețel perfect sănătos. Cei doi așteptau acest moment de câteva luni, să-și țină copilul în brațe pentru prima dată.

Emoția și fericirea sunt greu de descris, iar ei nu ezită să împărtășească aceste clipe speciale cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare. Iancu Sterp se află la spital alături de soția sa, Denisa, pe care o susține necondiționat și îi este un ajutor de nădejde.

„A născut nevasta mea. E flămând? S-a născut flămând ca taică-su. Fac o filmare să avem amintire”, a spus Iancu Sterp pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Denisa și Iancu Sterp au fost fericiți când au aflat că vor deveni părinți

În primele luni de sarcină, cei doi au preferat să păstreze secretul față de publicul lor. În luna iulie, Denisa Cotolan și Iancu Sterp au dat vestea cea mare, spunând cât sunt de fericiți că urmează să devină părinții unui copilaș.

„Unele vești nu se pot ține doar pentru noi. Inima ne este plină, sufletul la fel. Trăim una dintre cele mai frumoase emoții din viața noastră: în curând, vom deveni părinți! Nu e doar un vis, ci un dar primit de la Dumnezeu, cu toată recunoștința din lume. Ne pregătim, cu inima larg deschisă, să întâmpinăm o bucățică de cer, venită direct în familia noastră”, a scris Iancu Sterp pe Instagram, la acel moment.

CITEȘTE ȘI: Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 20 de ani: moda anilor 2000 n-a iertat pe nimeni

Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă te prind… Rup, rup tot!”
Știri
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă…
Cum l-a format horrorul anilor ’80 pe creatorul Welcome to Derry
Știri
Cum l-a format horrorul anilor ’80 pe creatorul Welcome to Derry
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și...
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o ...
Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o poți descrie în cuvinte”
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă ...
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă te prind… Rup, rup tot!”
Cum l-a format horrorul anilor ’80 pe creatorul Welcome to Derry
Cum l-a format horrorul anilor ’80 pe creatorul Welcome to Derry
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare
Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” ...
Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” lui Moș Crăciun
Papuci, blană și un elev repetent: când Mădălina Dorobanțu l-a scos pe Matei Stratan la plimbare ...
Papuci, blană și un elev repetent: când Mădălina Dorobanțu l-a scos pe Matei Stratan la plimbare prin Casa Poporului
Vezi toate știrile
×