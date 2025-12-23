Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor

Denisa Cotolan și Iancu Sterp trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce au devenit părinți pentru prima dată. Tânăra a născut în urmă cu puțin timp, iar proaspeții părinți se află încă internați în spital, bucurându-se de primele momente alături de bebelușul lor. A apărut și prima imagine cu băiețelul lor la scurt timp după ce a venit pe lume.

Denisa Cotolan și Iancu Sterp s-au căsătorit religios pe 27 octombrie 2024, iar în acest an o minune a apărut în viața lor. În urmă cu puțin timp, ei au devenit părinții unui băiețel perfect sănătos. Cei doi așteptau acest moment de câteva luni, să-și țină copilul în brațe pentru prima dată.

Emoția și fericirea sunt greu de descris, iar ei nu ezită să împărtășească aceste clipe speciale cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare. Iancu Sterp se află la spital alături de soția sa, Denisa, pe care o susține necondiționat și îi este un ajutor de nădejde.

„A născut nevasta mea. E flămând? S-a născut flămând ca taică-su. Fac o filmare să avem amintire”, a spus Iancu Sterp pe Instagram.

Denisa și Iancu Sterp au fost fericiți când au aflat că vor deveni părinți

În primele luni de sarcină, cei doi au preferat să păstreze secretul față de publicul lor. În luna iulie, Denisa Cotolan și Iancu Sterp au dat vestea cea mare, spunând cât sunt de fericiți că urmează să devină părinții unui copilaș.

„Unele vești nu se pot ține doar pentru noi. Inima ne este plină, sufletul la fel. Trăim una dintre cele mai frumoase emoții din viața noastră: în curând, vom deveni părinți! Nu e doar un vis, ci un dar primit de la Dumnezeu, cu toată recunoștința din lume. Ne pregătim, cu inima larg deschisă, să întâmpinăm o bucățică de cer, venită direct în familia noastră”, a scris Iancu Sterp pe Instagram, la acel moment.

