Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”

Bucurie mare în familia lui Enrique Iglesias și a Annei Kournikova. Cei doi au devenit părinți pentru a patra oară. Cu puțin timp înainte de Crăciun, sportiva a născut, noul membru al familiei aducând multă bucurie. Enrique Iglesias a postat în mediul online prima fotografie cu bebelușul, iar fanii au fost în extaz.

Extrem de discreți când vine vorba despre familia lor, sportiva și artistul au ales să împărtășească vestea printr-o postare emoționantă pe Instagram. Însă, aceștia au preferat să nu dezvăluie numele bebelușului și nici sexul acestuia.

„Soarele meu”, au scris ei în dreptul imaginii în care bebelușul apare dormind într-un pătuț.

Noul membru al familiei a venit pe lume în data de 17 decembrie și a adus multă bucurie. Acesta se alătură unei familii deja numeroase având acasă trei frați: gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de șapte ani, și pe Mary, de cinci ani.

„A fost o surpriză (n.r. al patrulea copil), mai ales pentru că aveau deja un băiat și două fete. Iar fratele meu îmi spunea mereu cât de multă muncă presupun copiii. Au fost împreună toată viața, iar faptul că mai au un copil în această etapă mi se pare minunat”, a declarat Tamara Falcó, sora lui Enrique Iglesias.

Familia Iglesias se mărește

Dacă Enrique Iglesias este în al nouălea cer după ce și-a strâns în brațe al patrulea copil, de sentimente asemănătoare se pregătește și sora lui, Ana Boyer. Aceasta a anunțat că este însărcinată cu al patrulea copil, o fetiță.

„Ne-am dorit foarte mult un al patrulea copil și suntem extrem de fericiți. A fost o veste minunată și o mare bucurie să fiu din nou însărcinată”, a declarat Ana Boyer, soția fostului tenismen Fernando Verdasco.

Ambele vești au bucurat-o enorm pe Isabel Preysler, mama fraților Iglesias, care se pregătește să aibă nu mai puțin de zece nepoți.

