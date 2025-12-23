Acasă » Știri » Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”

Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”

De: Alina Drăgan 23/12/2025 | 14:49
Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”
Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară /Foto: Profimedia

Bucurie mare în familia lui Enrique Iglesias și a Annei Kournikova. Cei doi au devenit părinți pentru a patra oară. Cu puțin timp înainte de Crăciun, sportiva a născut, noul membru al familiei aducând multă bucurie. Enrique Iglesias a postat în mediul online prima fotografie cu bebelușul, iar fanii au fost în extaz.

Extrem de discreți când vine vorba despre familia lor, sportiva și artistul au ales să împărtășească vestea printr-o postare emoționantă pe Instagram. Însă, aceștia au preferat să nu dezvăluie numele bebelușului și nici sexul acestuia.

„Soarele meu”, au scris ei în dreptul imaginii în care bebelușul apare dormind într-un pătuț.

Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară /Foto: Instagram

Noul membru al familiei a venit pe lume în data de 17 decembrie și a adus multă bucurie. Acesta se alătură unei familii deja numeroase având acasă trei frați: gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de șapte ani, și pe Mary, de cinci ani.

„A fost o surpriză (n.r. al patrulea copil), mai ales pentru că aveau deja un băiat și două fete. Iar fratele meu îmi spunea mereu cât de multă muncă presupun copiii. Au fost împreună toată viața, iar faptul că mai au un copil în această etapă mi se pare minunat”, a declarat Tamara Falcó, sora lui Enrique Iglesias.

Familia Iglesias se mărește

Dacă Enrique Iglesias este în al nouălea cer după ce și-a strâns în brațe al patrulea copil, de sentimente asemănătoare se pregătește și sora lui, Ana Boyer. Aceasta a anunțat că este însărcinată cu al patrulea copil, o fetiță.

„Ne-am dorit foarte mult un al patrulea copil și suntem extrem de fericiți. A fost o veste minunată și o mare bucurie să fiu din nou însărcinată”, a declarat Ana Boyer, soția fostului tenismen Fernando Verdasco.

Ambele vești au bucurat-o enorm pe Isabel Preysler, mama fraților Iglesias, care se pregătește să aibă nu mai puțin de zece nepoți.

De nerecunoscut! Ce s-a ales de Anna Kournikova și cum a ajuns să arate trupul ei în 2025, la 22 de ani de la retragerea din tenis

Un celebru youtuber s-a stins din viață! A fost găsit mort în propria casă, iar fanii sunt șocați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
Știri
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”
Știri
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi…
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Mediafax
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul...
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite
Mediafax
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi ...
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de ...
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici ...
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici au făcut-o să plângă! „Merită tot”
Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?
Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să ...
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să fie atenți
Vezi toate știrile
×