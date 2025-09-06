E însărcinată la 44 de ani! Fosta sportivă va aduce pe lume al patrulea ei copil

Anna Kournikova (44 de ani) și Enrique Iglesias (50 de ani), partenerul ei de viață, își măresc familia. Fosta jucătoare de tenis este gravidă pentru a patra oară. Cei doi mai au trei copii, gemenii Lucy și Nicholas (7 ani) și Mary (5 ani).

Anna Kournikova se pregătește să devină mamă pentru a patra oară. Iubita lui Enrique Iglesias (50 de ani) a ținut sarcina ascunsă până acum, însă vestea a fost dezvăluită de surse din anturajul celor doi. De când au devenit părinți, Iglesias și Kournikova și-au continuat stilul de viață discret, dar ocazional împărtășesc fragmente din viața lor de familie.

Enrique Iglesias și Anna Kournikova vor deveni părinți pentru a patra oară

Noul membru al familiei se va alătura celorlalți trei copii ai cuplului — gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de 7 ani, și fiica Mary, în vârstă de 5 ani. Cuplul au devenit părinții gemenilor Lucy și Nicholas, în decembrie 2017, iar fiica lor Mary s-a născut în ianuarie 2020

„Anna și Enrique sunt foarte fericiți să devină părinți din nou. Au demonstrat deja că sunt minunaţi părinţi… și iubesc tot procesul. Se bucură împreună de activitățile cu cei mici și se implică activ în creșterea copiilor”, au dezvăluit apropiații fostei jucătoare de tenis și ai lui Enrique Iglesias, pentru People.

În urmă cu un an, Enrique Iglesias declarat presei străine că se află într-un moment de introspecție al vieții sale. A decis să pună cariera muzicală pe locul doi și să se dedice creșterii celor trei copii ai săi. Acesta a mărturisit că rolul de tată este foarte important pentru el și nu vrea să rateze niciun moment important din viața micuților.

„Sunt relaxat acasă, cu copiii, bucurându-mă că îi pot duce la școală, că îi pot vedea crescând… În 24 de ore cresc atât de repede și vreau să mă bucur de fiecare moment”, a spus artistul la Los40 Music Awards din Santander, în 2024.

În 2023, Enrique Iglesias a acordat un interviu presei străine și a vorbit despre povestea de dragoste de lungă durată cu Anna Kournikova. Cei doi s-au cunoscut când fosta jucătoare de tenis a apărut în videoclipul piesei „Escape” a superstarului pop latin, lansat în 2001: ”Videoclipul mi-a schimbat viața într-un mod la care nici nu mă gândeam”, a spus Iglesias despre întâlnirea cu Kournikova. Artistul a mai spus că el și Anna Kournikova „au crescut” împreună în lumina reflectoarelor, ceea ce a pus bazele solide pentru relația lor.

