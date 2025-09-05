Unde au fost David Popovici și tatăl său în vacanță. Ipostaza în care nu l-ai văzut niciodată pe campionul României

După faptă, și răsplată! David Popovici are parte de o binemeritată vacanță, iar multiplul campion olimpic a ales să se relaxeze la pescuit. Acesta și-a etalat mândru captura. De asemenea, fanii au fost impresionați de o imagine în care apare și tatăl înotătorului, Mihai Popovici.

În urmă cu o lună, David Popovici i-a făcut din nou mândri pe români. Sportivul a câștigat două medalii de aur la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore – la 100 de metri liberi și 200 de metri liber, devenind dublu campion mondial. În urma reușitei sale, țara noastră s-a clasat pe locul 6 în ierarhia pe medalii. Celebrul înotător a muncit din greu, iar acum a venit și timpul să se relaxeze.

David Popovici, la pescuit alături de tatăl său

În urmă cu o zi, David Popovici a împărtășit imagini din vacanță. Multiplul campion olimpic s-a fotografiat la pescuit, arătându-le urmăritorilor săi captura obținută. În una din imagini, sportivul apare alături de tatăl său, iar cei doi par extrem de fericiți, semn că se bucură de timpul petrecut împreună.

Într-o notă amuzantă, David Popovici a întrebat în descrierea postării: „Câți pești sunt în cele două imagini?”. Comentariile internauților nu au întârziat să apară, păstrând același ton și făcând diverse glume.

„A luat argintul sau bronzul pestele?”/ „Peștele când ajunge acasă: ‘Icre, n-o să-ți vină să crezi cine m-a pescuit azi’/ „Peștii voiau doar un autograf!”/ „Eu cred că David a înotat mai repede și l-a prins”/ „Spune drept! L-au bătut la înot și l-ai prins?”, au fost câteva dintre comentarii.

Mihai Popovici și-a susținut mereu fiul

David Popovici are o relație specială cu părinții săi. Cei doi au contribuit cel mai mult în formarea campionului de astăzi. Ei au fost cei care i-au insuflat pasiunea pentru înot. În cadrul unui interviu, Mihai Popovici, tatăl campionului, a vorbit despre condiția de bază pe care și-au pus-o el și soția lui atunci când au decis să-și îndrume fiul către un sport de performanță.

„Dacă mă gândesc acum primele condiții pe care le-am creat au fost în momentul în care am decis că nu va exista contextul de presiune. David mergea de plăcere la bazin. Nu pentru noi, ci pentru că vrea el. I-am întreținut foarte tare starea asta, nu l-am întrebat niciodată pe ce loc a ieșit, sau va ieși, ce a făcut sau ce va face. Iar prăjitura de după concurs era garantată indiferent pe ce loc ieșea în concurs, oprirea la cofetărie era inevitabilă. Era o anumită cofetărie, iar lui David îi plăcea o anumită prăjitură, pe care o căpăta de fiecare dată. Pot să vă spun că este ceva la care greșesc incredibil de mulți părinți. Că pun această presiune. Cred că este cea mai mare greșeală pe care o pot face părinții, presiunea. Iar această presiune se poate pune în feluri multiple, mulți dintre părinți nici măcar nerealizând că o fac”, a povestit tatăl lui David Popovici, în urmă cu ceva timp, potrivit Apsmedia.

Citește și: Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total