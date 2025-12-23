Sărbători tot mai grele pentru Ioana Tufaru! Ce alimente de Crăciun îi va pune acum lui Luca pe masă, din cauza scumpirilor

Ioana Tufaru întâmpină sărbătorile de iarnă cu prudență și calcule atente, într-un context economic tot mai dificil, în care scumpirile afectează fiecare familie. Crăciunul rămâne însă, pentru ea, un moment dedicat tradițiilor, familiei și speranței, chiar dacă bugetul este mai restrâns decât în alți ani.

Ca pentru mulți români, pregătirile pentru masa de Crăciun vin la pachet cu liste lungi de cumpărături și cu un efort financiar considerabil. Prețurile alimentelor de bază au crescut semnificativ, iar acest lucru se simte direct în cheltuielile pentru preparatele tradiționale.

Ce alimente de Crăciun îi va pune acum lui Luca pe masă, din cauza scumpirilor

Chiar și așa, Ioana Tufaru nu renunță la obiceiurile care dau sens sărbătorilor. În bucătărie vor fi pregătite aceleași feluri clasice care nu lipsesc din casele românilor: sarmale, piftie, salată și alte preparate specifice Crăciunului. Diferența față de alți ani este atenția sporită la buget și la fiecare achiziție făcută.

Estimările pentru masa de sărbători indică o sumă consistentă, apropiată de o mie de lei, un cost pe care îl consideră inevitabil în contextul actual. Chiar dacă încearcă să facă economie acolo unde este posibil, scumpirile generalizate fac dificilă reducerea cheltuielilor fără a afecta tradițiile de familie.

„Voi găti ca în fiecare an, tradiționale, sarmale, ouă umplute, salată, piftie. Nu știu cât voi cheltui, voi vedea atunci. Dar cred că voi cheltui undeva în jur la 1000 de lei pentru că la cât s-au scumpit toate nu cred că pot cheltui mai puțin. Da, va merge pe aici prin vecini cu colinda. Își cumpără ce vrea, ce-i place lui”, a spus Ioana Tufaru.

Care este starea de sănătate a Ioanei

Dincolo de aspectul financiar, sărbătorile o găsesc pe Ioana Tufaru cu preocupări legate de sănătate, un subiect care nu ține cont de perioade festive. Problemele medicale persistă, iar intervenția chirurgicală la spate, despre care se vorbea de mai mult timp, este amânată. Decizia a fost luată din motive medicale, fiind necesare analize suplimentare și o monitorizare atentă înainte de a merge mai departe cu operația.

„Cu sănătatea la fel, nu s-a schimbat nimic, mai aștept cu operația! Așa a zis Dna doctor. Suntem așa și așa cu sănătatea, Ionuț tot așa cu fibrilațiile la inimă, eu cu spatele, analizele mele trebuie repetate, așa că mai așteptăm cu operația. Pentru că doctorul nu vrea să riscăm să dau în altceva după aia… până nu ies bine analizele, nu mă operează.”, a mai spus aceasta.

În ceea ce îl privește pe cel mic, atmosfera sărbătorilor este păstrată vie prin colindat și bucurii adaptate vârstei. Copilul merge prin vecini cu colindul, iar micile daruri primite sunt o sursă de entuziasm și normalitate. Cadourile sunt alese în funcție de dorințele lui, fără excese, dar cu grijă pentru a-i oferi bucuria specifică Crăciunului.

„Dăruim tot altor copii mai mici pentru că și noi, la rândul nostru, primim de la alții și este normal să facem asta. Toate hainele și încălțămintea pe care nu le mai poartă le dăm altor copii care au nevoie …. noi avem pentru că Luca primește mai mereu haine, încălțăminte.”, a concluzionat Ioana.

