Ioana Tufaru a dat de Emilian pe stradă și s-au pus pe cântat! Ce voce are fiica Andei Călugăreanu

Ioana Tufaru a apărut recent într-o ipostază neașteptată. Fanii au putut s-o vadă în timp ce cânta alături de Emilian, un artist cunoscut pentru melodia „Scrisă în ADN”. Cum a apărut aceasta și în ce stare se află? Află toate detaliile în articol!

Ioana Tufaru este cunoscută de public pentru povestea ei de viață care a stârnit tristețe de multe ori. Fiica Andei Călugăreanu trăiește o viață modestă și vorbește mereu despre sacrificiile pe care ea și Ionuț, soțul ei, le fac pentru a-l crește pe Luca, fiul lor.

Ioana Tufaru a dat de Emilian pe stradă și s-au pus pe cântat

Recent, fiica Andei Călugăreanu a fost văzută altfel decât a obișnuit publicul. Într-un TikTok postat de Emilian, ea apare în timp ce cântă piesa „Scrisă în ADN” alături de artist (VEZI ÎN VIDEO). Simplă, nepregătită pentru cameră și modestă, Ioana i-a uimit pe fani cu faptul că știe binișor versurile piesei. De asemenea, în timp ce cânta se putea observa că dantura îi lipsește, din păcate.

Cu toate greutățile pe care le are, Ioana nu a refuzat invitația de a cânta alături de Emilian și a părut foarte încântată de moment, cu zâmbetul larg și voioasă.

În comentarii, oamenii au reacționat călduros la această apariție. Majoritatea au recunoscut-o și s-au bucurat că au văzut-o în această ipostază.

„Emilian, n-ai recunoscut-o pe Ioana Tufaru? Fiica Andei Călugăreanu.” „Singurul care s-a purtat uman cu ea, în rest, au fost mulți care au încercat să o umilească la tv.” „O femeie plină de entuziasm și poftă de viață, dar cu un destin nefericit.” „Felicitări, Ioana Tufaru! Mama ta e mândră de tine, acolo unde e. Ești o luptătoare”, au fost doar unele dintre comentarii.

