Ioana Tufaru are din nou probleme cu banii. Decizia neașteptată pe care a luat-o: „S-au scumpit toate”

De: Irina Rasoveanu 05/11/2025 | 14:23
Ioana Tufaru a luat decizie radicală din cauza problemelor cu banii! Fiica Andei Călugăreanu a mărturisit că ea și soțul ei nu se mai descurcă din punct de vedere financiar, mai ales că prețurile au crescut foarte mult în ultima perioadă. Așadar, este nevoită să facă ceva ce nu își dorea. Află, în articol, toate detaliile!

Ioana Tufaru și soțul ei, Ionuț, au parte de o viață modestă, însă fericită. Fiica Andei Călugăreanu se ocupă îndeaproape de treburile din casă și de creșterea celui mic, iar soțul ei muncește de zor pentru a avea ce pune pe masă. Ionuț are o pensie pe caz de boală, însă merge și la muncă 4 ore pe zi, ca paznic. În urmă cu ceva timp, Ioana mărturisea că salariul partenerului său este de doar 1.500 de lei. Așadar, le este destul de greu să se descurce.

Ce decizie a luat Ioana Tufaru din cauza problemelor cu banii

Ioana Tufaru a mărturisit că cele două pensii și salariul lui Ionuț nu le mai ajung, ținând cont că prețurile au crescut considerabil în ultima perioadă. Ea a mărturisit că doar chiria apartamentului în care locuiește, alături de soț și de copil, costă 1.700 de lei.

„Undeva la maxim 1700 de lei chirie și utilități! În decembrie facem 2 ani de când ne-am mutat. Nu prea ne ajungem pentru că s-au scumpit toate! Avem pensiile plus salariul lui Ionuț, dar tot nu este de ajuns”, a declarat Ioana Tufaru, potrivit Wowbiz.

Ținând cont de situația în care se află, fiica Andei Călugăreanu a luat o decizie radicală. Ioana Tufaru s-a hotărât să meargă la muncă, deși problemele de sănătate nu îi permit acest lucru. Ea a găsit deja și un job convenabil.

„Mă gândeam să caut ceva part time pentru că nu se poate mai mult. Am găsit ceva la spălat vase, am fost și la interviu, salariul la 4 ore este de 1200 de lei. Ar fi buni în situația noastră. Am găsit și ceva la curățenie la teatru, să vedem ce voi alege. Trebuie să dau un răspuns până vineri și teoretic de luni să încep”, a mai spus fiica Andei Călugăreanu.

Citește și: Ioana Tufaru, la un pas de moarte! A fost găsită inconștientă, în casă: soțul a chemat imediat Ambulanța

Ioana Tufaru a primit o veste-șoc de la medici! Fiul ei a fost diagnosticat cu o boală ereditară: ”A moștenit-o de la mine!”

