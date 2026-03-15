Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare

Dacă ai vecini care te deranjează fonic, trebuie să știi că în 2026 cei care fac gălăgie vor plăti dublu față de anii trecuți. Din cauza faptului că din ce în ce mai multe evenimente care perturbă liniștea au loc, legea s-a schimbat. Așa că, dacă intenționezi să dai vreo petrecere în curând, ar trebui să vorbești cu vecinii înainte.

Indiferent de tipul de activitate, dacă zgomotul produs îi afectează pe cei din jur, riști să iei amendă pentru perturbarea liniștii publice. Un motiv îl reprezintă și certurile din plină stradă, reparațiile din apartament sau muzica dată tare. În cazul în care nu respecți normele, va trebui să scoți din buzunar sume de bani care depășesc 1.500 de lei.

Când poți lua amendă

Zgomotul excesiv este clar sancționat mai ales dacă perturbă liniștea publică între orele 22:00 și 08:00. Intervalele orare cele mai sensibile sunt considerate cele de la primele ore ale dimineții și cele din timpul nopții. În ambele cazuri, oamenii cu siguranță se odihnesc. Dacă poliția este sesizată, riști să plătești 1.500 de lei, sau mai mult, în funcție de gravitatea faptei. Următoarele situații sunt exemplele în care vei fi amendat:

organizarea de petreceri cu muzică dată foarte tare;

folosirea de boxe sau sisteme audio în spații publice la volum ridicat;

scandaluri sau strigăte pe stradă ori în fața blocurilor;

lucrări sau activități zgomotoase în intervalele de odihnă;

repetarea comportamentului după ce a fost făcut un avertisment, potrivit legii.

Dacă efectuezi vreuna dintre faptele de mai sus, iar persoanele afectate contactează organele legii, poți scăpa și cu un avertisment. Totuși, nu ar trebui să te bazezi pe asta, pentru că în cazul în care se întâmplă și a doua oară, ești predispus să plătești o amendă usturătoare.

Regula urmărește, în primul rând, dreptul la liniște al cetățenilor. În acest fel, potrivit Legii 61/1991 cu reglementările din vigoare, dacă vecinii, locatarii sau cetățenii sesizează autoritățile, vei răspunde pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

