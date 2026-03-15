Acasă » Știri » Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare

Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare

De: Iancu Tatiana 15/03/2026 | 19:34
Dacă ai vecini care te deranjează fonic, trebuie să știi că în 2026 cei care fac gălăgie vor plăti dublu față de anii trecuți. Din cauza faptului că din ce în ce mai multe evenimente care perturbă liniștea au loc, legea s-a schimbat. Așa că, dacă intenționezi să dai vreo petrecere în curând, ar trebui să vorbești cu vecinii înainte.

Indiferent de tipul de activitate, dacă zgomotul produs îi afectează pe cei din jur, riști să iei amendă pentru perturbarea liniștii publice. Un motiv îl reprezintă și certurile din plină stradă, reparațiile din apartament sau muzica dată tare. În cazul în care nu respecți normele, va trebui să scoți din buzunar sume de bani care depășesc 1.500 de lei.

Când poți lua amendă

Zgomotul excesiv este clar sancționat mai ales dacă perturbă liniștea publică între orele 22:00 și 08:00. Intervalele orare cele mai sensibile sunt considerate cele de la primele ore ale dimineții și cele din timpul nopții. În ambele cazuri, oamenii cu siguranță se odihnesc. Dacă poliția este sesizată, riști să plătești 1.500 de lei, sau mai mult, în funcție de gravitatea faptei. Următoarele situații sunt exemplele în care vei fi amendat:

  • organizarea de petreceri cu muzică dată foarte tare;
  • folosirea de boxe sau sisteme audio în spații publice la volum ridicat;
  • scandaluri sau strigăte pe stradă ori în fața blocurilor;
  • lucrări sau activități zgomotoase în intervalele de odihnă;
  • repetarea comportamentului după ce a fost făcut un avertisment, potrivit legii.

Dacă efectuezi vreuna dintre faptele de mai sus, iar persoanele afectate contactează organele legii, poți scăpa și cu un avertisment. Totuși, nu ar trebui să te bazezi pe asta, pentru că în cazul în care se întâmplă și a doua oară, ești predispus să plătești o amendă usturătoare.

Regula urmărește, în primul rând, dreptul la liniște al cetățenilor. În acest fel, potrivit Legii 61/1991 cu reglementările din vigoare, dacă vecinii, locatarii sau cetățenii sesizează autoritățile, vei răspunde pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și...
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la „împinge tava” din Auchan
Gandul.ro
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Adevarul
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert...
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există...
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Parteneri
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Click.ro
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior...
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Digi 24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va...
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
Digi24
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce...
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
go4it.ro
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Go4Games
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la „împinge tava” din Auchan
Gandul.ro
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Influencerul a fost eliminat de la Survivor! Cum a fost surprins Ceanu Zheng imediat după întoarcerea ...
Influencerul a fost eliminat de la Survivor! Cum a fost surprins Ceanu Zheng imediat după întoarcerea din Dominicană
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Insula din Europa care a luat locul Dubaiului pentru turiștii bogați. Cererile pentru vile de lux au ...
Insula din Europa care a luat locul Dubaiului pentru turiștii bogați. Cererile pentru vile de lux au explodat
Aurul și argintul se scumpesc. Românii plătesc mai mult pentru bijuterii
Aurul și argintul se scumpesc. Românii plătesc mai mult pentru bijuterii
Gender reveal-ul care a devenit viral! Același bărbat a apărut cu două femei diferite: „Are frate ...
Gender reveal-ul care a devenit viral! Același bărbat a apărut cu două femei diferite: „Are frate geamăn?”
Vezi toate știrile