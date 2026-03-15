Ce poți face dacă vecinul îți ocupă abuziv terenul. Pașii legali pentru a-ți recupera proprietatea

De: Elisa Tîrgovățu 15/03/2026 | 13:58
Folosirea neautorizată a unui teren constituie o încălcare a dreptului de proprietate. Totuși, legislația românească pune la dispoziția proprietarilor mai multe modalități de a-și proteja interesele.

Atât Codul civil, cât și Codul penal prevăd proceduri clare pentru recuperarea unui teren și pentru tragerea la răspundere a celor care îl ocupă fără permisiune. Iată ce înseamnă exact ocuparea abuzivă a unui teren. Aceștia sunt pașii legali pe care trebuie să îi urmezi pentru a-ți recăpăta dreptul de proprietate.

Ocuparea abuzivă a unui teren apare atunci când o persoană folosește sau stăpânește un teren fără drept legal și fără acordul proprietarului. Practic, terenul este folosit de cineva care nu deține titlul de proprietate și nu are niciun contract sau temei legal pentru a-l folosi.

În dreptul românesc, Codul civil conferă proprietarului dreptul exclusiv de a deține, folosi și dispune de bunul său. Dacă aceste drepturi sunt încălcate, proprietarul poate solicita returnarea terenului și încetarea folosirii fără drept.

Ocuparea abuzivă poate atrage și consecințe penale. Codul penal sancționează tulburarea de posesie, adică folosirea ilegală a unui imobil sau împiedicarea proprietarului de a-l folosi. Fapta poate fi pedepsită cu amendă sau chiar cu închisoare, în funcție de gravitate.

Situații în care un teren este considerat ocupat abuziv

Din perspectiva legii, folosirea sau ocuparea unui teren este considerată abuzivă atunci când o persoană îl folosește fără un titlu legal și fără consimțământul proprietarului. În practică, astfel de situații apar frecvent în câteva cazuri tipice:

Depășirea limitelor proprietății: Una dintre cele mai întâlnite situații este atunci când un proprietar mută gardul sau extinde construcțiile peste limita terenului vecinului. Aceasta constituie ocupare abuzivă dacă limitele proprietății sunt clar înscrise în actele cadastrale și în cartea funciară.

Ridicarea de construcții pe teren străin: În alte cazuri, persoane construiesc garaje, magazii sau alte anexe pe terenul altcuiva. Dacă nu există un drept legal de folosire, cum ar fi un drept de superficie sau alt drept real, aceste construcții sunt considerate realizate fără permisiunea proprietarului.

Folosirea terenului fără permisiune: Ocuparea abuzivă poate apărea atunci când cineva utilizează terenul fără acordul proprietarului, de exemplu pentru cultivare, depozitarea de materiale sau parcare.

Conflicte între moștenitori: În cazul terenurilor moștenite, un moștenitor poate folosi întregul teren, împiedicând ceilalți să-și exercite dreptul. Până la împărțirea oficială a cotei-părți, astfel de situații pot genera litigii privind folosința proprietății.

Care sunt drepturile legale pentru recuperarea terenului

Potrivit lovedeco.ro, atunci când un teren este folosit fără drept, proprietarul dispune de mai multe mijloace legale pentru a-și recupera proprietatea. Procesul de restituire presupune, de regulă, mai multe etape. Parcurgerea corectă a acestora este esențială pentru rezolvarea conflictului conform legii.

Primul pas constă în verificarea documentelor care atestă dreptul de proprietate. Este important ca proprietarul să aibă la dispoziție actul de proprietate, extrasul de carte funciară și documentația cadastrală, care stabilesc clar limitele terenului și titularul legal.

După verificarea documentelor, conflictul poate fi uneori soluționat pe cale amiabilă. Dacă ocuparea terenului a fost cauzată de o neînțelegere legată de limite sau o eroare, o discuție directă între părți poate rezolva problema fără a fi necesară implicarea instanței.

