Cine primește amendă dacă spațiul din jurul blocului nu este întreținut. Regulile pentru asociațiile de proprietari

De: Elisa Tîrgovățu 15/03/2026 | 11:38
Zonele din jurul blocurilor – de la alei și trotuare, până la parcări și spații verzi – nu sunt doar elemente care conturează aspectul unui cartier, ci reprezintă și o responsabilitate legală a locatarilor sau a administratorilor imobilului. În numeroase orașe din România, autoritățile locale au început să acorde o atenție sporită întreținerii acestor spații, iar neglijarea lor poate atrage sancțiuni pentru cei care răspund de gestionarea lor.

De regulă, responsabilitatea pentru întreținerea spațiilor din jurul blocului revine asociației de proprietari, care acționează în numele locatarilor. Aceasta gestionează părțile comune ale imobilului și, în anumite cazuri, și terenul adiacent. În momentul când terenul din jurul blocului aparține sau este administrat de asociație, aceasta are obligația de a se asigura că spațiul este păstrat în condiții corespunzătoare.

Printre sarcinile principale ale asociației de proprietari se numără curățarea regulată a aleilor și a zonelor verzi, întreținerea locurilor de joacă și a spațiilor de relaxare, eliminarea deșeurilor și păstrarea unui aspect îngrijit al împrejurimilor.

În timpul sezonului rece, asociația are obligația de a îndepărta zăpada de pe trotuare și de a preveni formarea gheții, pentru a reduce riscul de accidente. Totodată, este responsabilă de tunderea vegetației necontrolate, de îngrijirea gardurilor vii și de menținerea spațiilor verzi într-o stare corespunzătoare.

Când pot fi aplicate sancțiuni

Problemele apar atunci când responsabilitățile privind întreținerea spațiilor din jurul blocului nu sunt respectate. Dacă zona este plină de deșeuri, vegetația neîngrijită, iar aleile sau trotuarele prezintă pericole, autoritățile locale pot interveni.

În general, primăria sau poliția locală efectuează controale și constată lipsa întreținerii corespunzătoare. În majoritatea cazurilor, asociația de proprietari primește mai întâi un avertisment și un termen pentru remedierea situației înainte de a fi aplicate amenzi.

Dacă spațiile din jurul blocului rămân neîngrijite, autoritățile pot aplica amenzi, stabilite prin hotărâri locale, de obicei asociației de proprietari, care poate apoi să suporte costurile din fondurile locatarilor.

Neîngrijirea zonei nu afectează doar aspectul cartierului: un mediu murdar poate atrage dăunători. Ba chiar mai mult, poate pune în pericol siguranța locatarilor și poate scădea valoarea locuințelor. De asemenea, trotuarele necurățate sau acoperite de gheață cresc riscul de accidente.

Din acest motiv, autoritățile cer respectarea regulilor de întreținere. Implicarea locatarilor și o gestionare eficientă a asociației ajută la prevenirea problemelor și a sancțiunilor.

