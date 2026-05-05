Kylie Minogue, dezvăluiri dureroase despre perioada în care a fost diagnosticată cu cancer: ”Eram atât de speriată”

Kylie Minogue (57 de ani) a vorbit deschis despre experiența ei în lupta cu o formă de cancer, mărturisind că s-a simțit deconectată de propria persoană pe parcursul acestei încercări. În trailerul recent lansat pentru viitorul ei documentar de pe Netflix, artista pop australiană detaliază momentele cruciale din perioada tratamentelor cu chimioterapie.

De la vedetă de telenovele la iconă pop mondială, Kylie Minogue a petrecut aproape patru decenii depășind toate așteptările care i-au fost impuse. A cunoscut succesul pentru prima dată în serialul australian „Neighbours”, la mijlocul anilor 1980, înainte de a-și lansa cariera muzicală, care a dat naștere unor hituri care au marcat o epocă, printre care „Locomotion”, „Hand on Your Heart”, „Can’t Get You Out of My Head” și „Padam Padam”.

A supraviețuit scepticismului industriei, unui diagnostic de cancer la sân în 2005 și mai multor reinventări decât încearcă majoritatea artiștilor într-o viață, ieșind de fiecare dată cu fanii ei nu doar intacti, ci și extrem de devotați. Acum, Netflix îi dedică povestea sa un tratament complet. „Kylie”, o serie documentară în trei părți, va fi lansată pe 20 mai și promite o privire nefiltrată asupra femeii dincolo de fațada sclipitoare cu care și-a obișnuit fanii.

Primul trailer de prezentare a fost deja lansat și oferă o privire asupra vieții sale în lumina reflectoarelor de-a lungul anilor, de la aparițiile pe cele mai mari scene din lume, până la urmăririle pe stradă de către paparazzi. De asemenea, sunt prezentate informații din lupta artistei cu cancerul la sân.

„Mă simțeam detașată de propriul meu corp. Eram atât de speriată de ce mă aștepta. La naiba. Urăsc să fiu încadrată într-un tipar. Am devenit frustrată”, a declarat ea în secvențele din trailer

Cântăreața în vârstă de 57 de ani, care a vândut peste 80 de milioane de discuri de-a lungul carierei sale, abordează, de asemenea, sentimentul de a fi constrânsă de așteptările industriei. Cântăreața a primit diagnosticul în mai 2005, când avea doar 36 de ani, după ce medicii i-au descoperit un cancer de sân în stadiu incipient.

Tratamentul a avut loc la Paris, unde a suferit atât o lumpectomie, cât și chimioterapie, înainte de a fi declarată vindecată de cancer în anul următor. Prima ei apariție publică după diagnostic a avut loc în iulie 2005.

Acoperirea mediatică extinsă a bolii sale a avut un impact remarcabil asupra conștientizării în rândul publicului cu privire la sănătate, determinând o creștere fără precedent a numărului de programări pentru mamografii în toată țara.

Fenomenul a devenit cunoscut sub numele de „efectul Kylie”, iar vedeta a fost apreciată de atunci pentru deschiderea de care a dat dovadă în abordarea publică a diagnosticului și a tratamentului său. Documentarul „KYLIE” surprinde, de asemenea, impactul emoțional pe care boala l-a avut asupra familiei, a mamei sale și a surorii sale.