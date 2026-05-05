Prezentatorul de la Românii au talent, despre ce nu se vede în spatele camerelor. Pavel Bartoș: „Am fost dezamăgit”

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai apreciați prezentatori de televiziune de la noi. A cucerit publicul prin naturalețea, umorul și energia lui debordantă de pe micul ecran. Cu o carieră solidă atât în actorie, cât și în televiziune, prezentatorul reușește să rămână constant în topul preferințelor telespectatorilor. Are o doză de bună dispoziție molipsitoare, fie că e vorba de emisiunile pe care le prezintă la Pro TV, piese de teatru sau filmele pe care le produce sau în care joacă. Și-a ales o meserie pe care o face din pasiune, se implică în proiecte TV care i se potrivesc, însă ce nu se știa este că până și se confruntă cu momente de anxietate. Într-un interviu sincer și deschis pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO, actorul a dezvăluit o latură a sa pe care nu mulți o cunosc. În plus, interviul a atins și subiectul familie și împărțirea sarcinilor în casă. Cine face regulile, dar și cât de stricți sunt ca părinți prezentatorul și soția lui, aflați din rândurile următoare.

Pavel Bartoș a fost prezent la Gala Premiilor Gopo 2026 unde a oferit un interviu de suflet în care a vorbit despre echilibrul dintre viața personală și profesională, dar și despre felul în care a evoluat odată cu experiența în teatru și televiziune. Dincolo de aparițiile sale pe micile și marile ecrane, prezentatorul de la Pro TV a vorbit și despre sensibilitatea pe care a descoperit-o în timp, odată cu rolul de tată, dar și despre momentele de anxietate cu care se confruntă uneori și pe care, le transformă în lecții personale. Dincolo de experiențele sale, interviul a atins și puncte concrete din viața de părinte a lui și a soției sale, Anca.

Cum este starul Pavel Bartoș când nu-l vede nimeni: „Am momente de anxietate”

CANCAN.RO: Ne aflăm la Premiile Gopo 2026 și e o bucurie să mă întâlnesc cu tine aici. Spune-mi cum te simți în acest moment?

Pavel Bartoș: Foarte bine, mai ales că văd foarte multă lume din industria filmului și nu numai, iar o dată pe an ne face bine să ne întâlnim. E foarte bine că oamenii din industrie se apreciază și îi apreciază pe cei care au fost mai merituoși.

CANCAN.RO: Spune-mi ce fel de filme îți place să urmărești și în ce fel fe filme îți place să joci?

Pavel Bartoș: Recunosc, îmi plac comediile. Sunt un fan al comediilor, dar îmi plac și cele de acțiune. Am descoperit că îmi plac și cele care au foarte multă sensibilitate, emoție pentru că după ce s-au născut copiii mei am devenit o persoană mult mai sensibilă. Și am văzut că pot să și plâng la filme și nu mi-e rușine de acest lucru. Îmi plac toate genurile, dar să fie filme bune.

CANCAN.RO : Care este filmul tău preferat din ultimul an?

Pavel Bartoș: Crăciun cu Ramon, dar sunt și alte filme precum Cercul Poeților dispăruți cu Robin Williams și altele care mi-au rămas pe retină.

CANCAN.RO: E vreun actor care te-a inspirat în cariera ta și dacă da, cum anume?

Pavel Bartoș: Da, Dustin Hoffman, Charlie Chaplin, care este preferatul meu sau Louis de Funès, am mulți oameni care mă inspiră. Nu am neapărat modele, dar mă inspiră și iau bucuria lor, în primul rând, de a juca.

CANCAN.RO: Ce le transmiti studenților care termină UNATC și vor să devină actori? Ce ar trebui să facă pentru a se diferenția în piață?

Pavel Bartoș: În primul rând să-și găsească propriul lor stil, să nu copieze pe nimeni și să aibă mult stomac, pentru că meseria asta presupune multă, multă muncă. Nu vin din prima rezultatele, dar și când vin sunt extraordinare. Pot trece 5, 10, chiar 12 ani până vine succesul, dar și când vine atunci exte este extraordinar. De aceea âți trebuie multă răbdare, muncă, disciplină, să-ți provoci întâlniri. E foarte important să te faci văzut, auzit, e important să îți dai voie să greșești ca să înveți cât mai mult. Încearcă, până la 40 de ani încearcă orice.

CANCAN.RO: A fost vreun moment atât de greu în viața ta care să te fi adus poate aproape de depresie?

Pavel Bartoș: Nu, e prea mult spus depresie, nu. Depresia am înțeles mai nou de câțiva ani ce înseamnă. Nu, dar normal că am fost dezamăgit, au fost momente mai puțin bune în meseria mea. Gândește-te că am trecut printr-o grămadă de teatre: Teatrul Național Cluj, Teatrul Satu-Mare, Teatrul din Timișoara, Teatrul Odeon, au fost perioade bune și rele, dar important este să nu te lași dărâmat de perioadele grele și să crezi în tine.

CANCAN.RO: Ai spus că ai învățat ce înseamnă depresia în ultimii ani. Ai învățat pe propria piele?

Pavel Bartoș: Nu. Se zicea că este boala secolului sau una dintre bolile secolului și am vrut să văd concret ce înseamnă depresia, dar e departe de mine, nu-mi dau voie. Dar da, am momente de anxietate, sunt anxios că nu mi-a ieșit una sau alta sau că puteam să fac mai bine. Tot de trei, patru ani am învățat ce înseamnă și anxietatea, dar depresia e departe de mine.

Prezentatorul și soția au reguli clare în casă: „Ea face programul, noi ne ținem după el”

CANCAN.RO: Ești genul de persoană care se pedepsește atunci când greșește și se recompensează atunci când e bine ce face?

Pavel Bartoș: Nu, de ce să mă pedepsesc? Să mă pedepsesc pentru ceva ce am încercat? Nu, pot doar să învăț din greșeala pe care am făcut-o și să văd ce a ieșit bine și ce nu a ieșit bine. Câteodată am învățat mult mai multe din greșeli, decât din succese.

CANCAN.RO: Ce fac fetele tale? Pe cea mică nu ai luat-o aici? Nu a fost curioasă să vină?

Pavel Bartoș: Bine, școli și iarăși școli. Nu am putut să o iau pe cea mică aici pentru că în timpul săptămânii este mai greu pentru că a doua zi are școală. Ea la 21.30 în mod normal trebuie să se culce și sigur nu se termină nebunia asta într-o oră și jumătate.

CANCAN.RO: Și nu putea să facă excepție o seară? Sau sunteți așa riguroși cu programul fetelor?

Pavel Bartoș: Suntem riguroși cu programul lor în timpul săptămânii. Dacă era vineri, era altceva.

CANCAN.RO: Anul trecut, în perioada premierelor filmului Crăciun cu Ramon a lipsit un pic de la școală?

Pavel Bartoș: Nu a lipsit pentru că în orașele în care am făcut distribuția a venit doar în weekenduri, atât. Am încercat să nu lipsească nici ea, nici Anastasia Haiducu.Am făcut doar în weekend, țin foarte mult la programul copiilor.

CANCAN.RO: Dintre tine și soția ta care este mai riguros în privința disciplinei copiilor?

Pavel Bartoș: Anca, ea. Da, bineînțeles. Ea face programul, trebuie să ne ținem după el. Ea se ocupă de asta, iar eu încerc doar să mă mulez după el.

CANCAN.RO: Deci te-ai mulat pe programul soției de nu ai luat-o pe cea mică cu tine.

Pavel Bartoș: Suntem în același asentiment când e vorba de programul lor.

CANCAN.RO: Ce urmează pentru tine anul acesta?

Pavel Bartoș: Filmul „Vacanță all inclusive” pe care îl lansăm pe 6 noiembrie cu Smiley, în sfârșit facem și noi o comedie împreună, ne pregătim de semifinalele de Românii au talent, de alte filmări la Vocea României.

CANCAN.RO: Petreci mai mult timp cu Smiley decât cu familia.

Pavel Bartoș: Ce să fac?! Dar vine ea vacanța!

CITEȘTE ȘI: Pavel Bartoș are cui să predea ștafeta: „Drumul a ajuns la sfârșit” | EXCLUSIV

ACCESEAZĂ ȘI: Plăcerea vinovată a lui Pavel Bartoș! Abia acum a divulgat-o și… L-a dat de gol pe Smiley: ”El poate oriunde!”