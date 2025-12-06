Pavel Bartoș și-a văzut visul împlinit și filmul său Ramon cu Crăciun a intrat în cinematografe și este pe placul publicului. Producția aduce pe ecran o poveste de Crăciun pentru toată familia, plină de umor, dar și mult suspans, construită în jurul valorilor simple: prietenie, generozitate și iubire. Mezina actorului s-a numărat printre cei 115 copii care au dat casting pentru rolul principal, însă a avut un rol mic. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Pavel Bartoș ne-a pus ce decizie a luat după debutul fiicei sale pe marele ecran, dar și ce planuri are pentru sărbători.

Așchia nu sare departe de trunchi, așa că Pavel Bartoș are cui să predea ștafeta. Fiica lui cea mică este talentată, iar regizorul Jesus del Cerro și-a dorit-o în distribuția filmului Crăciun cu Ramon și a creat un rol mic pentru ea. S-a descurcat excelent și a constat că nu e o meserie ușoară, dar va continua. Prin urmare, Pavel Bartoș a luat decizia de a o lăsa să meargă la castinguri, pentru că are talent și e perseverentă.

Pavel Bartoș: “Pavel Bartoș: “Sofia a realizat că nu e o meserie foarte ușoară”

CANCAN.RO: Felicitări pentru partea a doua a filmului -Crăciun cu Ramon. Cum te simți?

Pavel Bartoș: Minunat! Uite, cumva, drumul a ajuns la sfârșit, dar un alt drum începe. Vorba aceea: întâlnirea cu spectatorii, pe care mi-o doresc minunată. Vreau ca acest film să ajungă la cât mai multă lume. Acest film e ca și Crăciunul, trebuie să îl petreacă cu cât mai mulți dragi lor. Să vină la cinematograf, pentru că filmul de Crăciun se vede doar aici, la cinematograf, în decembrie.

CANCAN.RO: Unde este Sofia?

Pavel Bartoș: Era pe aici, am făcut poze, s-a dus cu prietenele ei, se bucură de acest moment. Nici nu știu unde. N-am apucat încă să fac o poză cu familionul meu. Sunt toți aici, dar nu știu unde sunt. Ori s-au dus în săli, ori nu s-au dus.

CANCAN.RO: Cum ai pregătit-o pe Sofia pentru momentul ăsta? Debutul pe marele ecran aduce o celebritate care e ca o sabie cu două tăișuri.

Pavel Bartoș: Ea a înțeles. A dat casting pentru marele rol, pe care l-a luat Anastasia. Au fost 115 copii, dar Jesus a crezut în ea și i-a dat un rol mic. Și ce mă bucur foarte mult, că Sofia înțeles că e destul de grea meseria. Și a zis: “Tati, eu n-am crezut că e atât de greu. Dar uite, asta mă face să învăț mai mult și să mă pregătesc mai mult!” Și asta mă bucură foarte mult, că ea a realizat că nu e o meserie foarte ușoară. De acum o să te las să participi la mai multe. A fost primul ei casting la care a participat.

Pavel Bartoș: “La cererea publicului s-a întâmplat să fie și al doilea film, acest Crăciun cu Ramon”

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru sfârșitul de an?

Pavel Bartoș: Îmi doresc să fie doar sărbători liniștite, atâta tot.

CANCAN.RO: Veți fi gazde sau musafiri?

Pavel Bartoș: Gazde. Musafir e ideal. Dar vrem să fim, de fapt, nici gazde, nici musafiri. Vrem doar să stăm acasă.

CANCAN.RO: Până acum, din filmele pe care le-ai făcut, care a fost cel mai profitabil?

Pavel Bartoș: Niciodată când fac un film nu m-am gândit la profitabilitate. M-am gândit să bucur lumea. M-am gândit tot timpul la proces, să placă lumii. Că după aia se întâmplă să fie, cum să zic eu, să ieșim tanda pe manda. Dar asta ne dă bucuria că putem face și următorul film. Câteodată, cum a fost la succesul primului film Ramon, la cererea publicului s-a întâmplat să fie și al doilea.

