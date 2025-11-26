Acasă » Exclusiv » Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20

Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20

26/11/2025
Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20
Pavel Bartoș a fost vedeta scenei, dar nu a celei de la „Românii au talent”, emisiune pe care o prezintă, ci în Loft, unul dintre cele mai cunoscute cluburi din capitală. Actorul s-a întors în timp, direct în perioada în care avea vreo 20 de ani, și nu 50, cât arată cartea sa de identitate. A dansat ca-n tinerețe. A stat în mijlocul mulțimii. A râs cu poftă. A ridicat pahare și a făcut glume cu toți cei din jur. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

Pavel Bartoș e veșnic tânăr și neliniștit. Actorul știe să se distreze ca la 20 de ani, fără a-și arăta vârsta reală din buletin, de parcă s-ar fi teleportat direct din sesiunea de vară din anul întâi de facultate.

Pavel Bartoș, distracție ca la 20 de ani în club

Pavel Bartoș a retrăit nopțile tinereții

Vedeta de la Pro TV a avut ritm chiar mai bun decât DJ-ul, pe scena de la Loft, într-una din nopțile în care nu ducea probabil grija filmărilor de a doua zi. Băuturile au circulat prin zona lui în ritm alert, în timp ce actorul părea într-o formă de zile mari, socializând cu toată lumea. Și gata să danseze până la ultima piesă.

Nimic regizat. Nimic teatral. Bartoș a fost el însuși, mereu cu zâmbetul pe buze. Și cu poftă mare de viață. Obișnuit să apară la evenimente sau filmări în ținute elegante și în contexte controlate, prezentatorul a arătat că Românii au talent într-o seară de distracție maximă. Muzica, luminile și agitația clubului l-au prins imediat într-un ritm decupat parcă din anii studenției. A retrăit nopțile ținereții. A stat în mijlocul mulțimii. A ridicat pahare. Și a dansat pe rupte cu acea energie care umple spațiul și întoarce priviri.

Pavel Bartoș a dansat în mijlocul mulțimii

Vedeta serii, fără să vrea

Fără să forțeze nicio clipă nota, celebrul prezentator de la PRO TV s-a încadrat perfect în atmosfera serii. A savurat pur și simplu momentul, eliberat de orice urmă de stres și presiune. Și fără a face paradă de statutul său. Fără atitudini de vedetă, ca un om obișnuit, cu chef autentic de viață.

Cei din jur l-au observat însă imediat. Iar Bartoș a devenit fără să vrea, vedeta serii, în mulțimea în care nu aveai loc nici să arunci un ac. Fără să se ascundă în spatele unei cabine VIP și fără să caute lumina reflectoarelor! Actorul nu doar că s-a distrat, ci a retrăit, pentru câteva ore, energia începuturilor. Stare pe care o poate activa oricând și oriunde, chiar și într-unul dintre cele mai populare cluburi din capitală.

Nu putem încheia însă această relatare a unei nopți de distracție petrecută în club de celebrul prezentator fără a face referire și la ținuta acestuia. Mai precis, la tricoul negru pe care l-a purtat, ce avea ca imprimeu o reclamă direct la filmul pe care tocmai l-a lansat, „Crăciun cu Ramon”. Semn că actorul a avut și un motiv în plus de a sărbători.

