Acasă » Exclusiv » Pavel Bartoș l-a detronat pe Dan Negru?! Secretele din spatele audiențelor record de la PROTEVELION. Dorința Andreei Esca s-a îndeplinit pe loc

De: Andreea Archip 06/11/2025 | 23:40
Pavel Bartoș este de ani buni vârful de lance al Pro TV-ului în noaptea dintre ani. Sub deviza: „Te distrăm de nu te vezi!”, PROTEVELION 2026 promite să transforme noaptea dintre ani într-un spectacol de neuitat. Cei mai în vogă artiști vor aduce pe scenă momente muzicale spectaculoase, cu hituri care vor face publicul să cânte și să danseze toată noaptea. Comedia va fi și ea la cote maxime, invitații fiind surprinși în cele mai amuzante și neașteptate situații. Unul dintre cele mai savurate momente ale maratonului din noaptea dintre ani va fi dansul știristei Andreea Esca alături de gazda show-ului. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Pavel Bartoș a dezvăluit secrete din culisele PROTEVELIONULUI: cum s-a ajuns la formula de prezentare cu Raluka, secretul audiențelor ridicate, dar și sincronizarea perfecta a momentului artistic cu Andreea Esca.

Toată lumea îl știe pe simpaticul actor din postura de prezentator de la Vocea României și Românii au talent. Însă Pavel Bartoș se pricepe foarte bine la dans, iar acest lucru a fost observat încă din perioada în care a participat la Dansez pentru tine și s-a clasat pe locul secund. Dansul se numără și printre hobby-urile Andreei Esca, așa că împreună vor dansa și vor încânta publicul telespectator.

Pavel Bartoș: ”Am încredere în producție că vor alege persoana potrivită”

CANCAN.RO: Cum s-a ajuns la formula de prezentare – tu și Raluka -pentru PROTEVELION?

Pavel Bartoș: De 5 ani prezentăm așa. Nu știu. Ideea este că, la un moment dat, s-a pus problema. Au zis: vrei să prezinți PROTEVELIONUL? Și am zis da, pentru că am prezentat, așa am fost descoperit eu ca prezentator acum hăt-hăt ani.

Pavel Bartoș și Raluka prezintă PROTEVELION 2026

Și am zis: da, vreau. Și când m-a întrebat: cu cine? Am spus: am încredere în producție că vor alege persoana potrivită. Pentru mine Raluka a fost o surpriză minunată. Nu mă gândeam că își dorește să prezinte. Și atunci cu mare drag. Și știu că, la un moment dat, ne-au pus așa, unul lângă altul, hai să vedem cum dăm.

Și ne-am înțeles așa din prima dată, parcă ne știam de nu știu câți ani. A fost prima oară când am lucrat împreună acum 5 ani și a fost o chimie perfectă. Ea e o persoană deosebită. E un om cu foarte mult bun simț. Arată excepțional. Mă bucur că mă pune și pe mine mai tare în evidență. Știi că lângă un om frumos, arăți și tu mai frumos!

Pavel Bartoș despre PROTEVELION: “Și probabil că de aici au venit și rezultatele”

CANCAN.RO: Tu ești un actor generos.

Pavel Bartoș: Mă consider un partener foarte bun. Am găsit și multe puncte comune și mă bucur pentru asta. În primul rând că Raluka dă cât simte, nu încearcă să demonstreze nimic. E un partener bun, ascultă, dă mai departe, construiește și e cu tine acolo în momentele alea. Asta e foarte important.

CANCAN.RO: În ultimii ani ați fost lideri de audiență cu PROTEVELIONUL. Simți așa o presiune?

Pavel Bartoș: Nu, nu simt. Niciodată nu ne-am gândit. Cred că ăsta e atu-ul nostru față de alte revelioane. Pe alte revelioane s-a pus, probabil, presiune. Noi ne-am propus doar să ne distrăm, să ne simțim bine. Și probabil că de aici au venit și rezultatele.

Pavel Bartoș: “N-am repetat decât 2 zile cu Andreea Esca și a ieșit perfect”

CANCAN.RO: Am înțeles că la filmările pentru PROTEVELION 2026 ai dansat cu Andreea Esca.

Pavel Bartoș: Da. La dorința ei, la cererea Andreei Esca.

Andreea Esca, de la pupitrul știrilor pe ringul de dans la PROTEVELION 2026

CANCAN.ROAi veleități de dansator? Ai luat cursuri la un moment dat?

Pavel Bartoș: Măi, nu, nu am luat. Dar mi-a plăcut tot timpul să dansez la botezuri, nunți și alte lucruri. Iar în copilărie, fără să vreau, mi-am dezvoltat această latură, pentru că mi-a plăcut să dansez. Și am avut multe atu-uri de pe urma acestui lucru. Și mai e încă o chestie. La ediția când am fost la “Dansez pentru tine”, am fost al doilea în anul ăla. Am participat cu Luciana Munteanu și a câștigat Giulia atunci. Dar uite, am ajuns atunci până în finală, când nimeni nu se gândea la chestia asta.

CANCAN.ROA fost sincronizare perfectă cu Andreea Esca?

Pavel Bartoș: Minunat. Eu, mea culpa, n-am repetat decât 2 zile cu Andreea Esca și a ieșit perfect. Dar noi ne dansăm de multe ori. Adică toate chefurile sau toate petrecerile la care suntem împreună le dansăm aproape de la cap la coadă. Noi deja avem o rutină.

Foto: Pro TV/Instagram

CITEȘTE ȘI: Andreea Esca a încins ringul de dans, la propriu, cu Denis Hanganu! Imagini de senzație din culisele PROTEVELION 2026

NU RATA: Cum a reușit Pavel Bartoș să ”fenteze” ”Vocea României” și ”Românii au talent”! ”O să repetăm!”

