Cum a reușit Pavel Bartoș să ”fenteze” ”Vocea României” și ”Românii au talent”! ”O să repetăm!”

Între două sezoane “Românii au talent” și “Vocea României” și filmări la „Vacanță all Inclusive”, Pavel Bartoș a nimerit și în vacanță. Vedeta Pro TV s-a relaxat cu familia în Grecia, iar apoi le-a făcut pe plac fiicelor sale – mezina și mijlocia – și a petrecut cu fiecare câteva zile în Franța, iar apoi în Polonia. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatorul „Vocea României” ne-a mărturisit strategia pe care o adoptă în vacanțele de familie, pe care le petrece departe de stațiunile mari. Se bucură că e iubit de public, e conștient de capitalul de simpatie sporit de show-urile de la Pro TV și nu refuza să facă poze alături de fani. Așa că în locurile mai puțin turistice, reușește să fie și al familiei.

Pavel Bartoș: “Am fost în Grecia, unde îmi place mie tare mult”

CANCAN.RO: Ai revenit cu bateriile încărcate din vacanță. Unde te-ai distrat?

Pavel Bartoș: Am și uitat de vacanță, pentru că am filmat „Vocea”, am început filmările la „Vacanță all-inclusive”. Bine, ăsta e un titlu provizoriu, dar deocamdată ăsta e la filmul cu Smiley. Am început promovarea pentru „Crăciun cu Ramon”, adică am uitat de vacanță.

Am fost în Grecia, unde îmi place mie tare mult. Aceea a fost o vacanță mare de tot, de vreo 9 zile. Era bine dacă era de vreo 3 săptămâni, dar asta e. Și după aceea ne-am mai plimbat pe la Disneyland.

CANCAN.RO: I-ai făcut o surpriză de proporții Sofiei.

Pavel Bartoș: Da, i-am făcut pentru că și-a dorit foarte mult. Și cumva pentru mine a fost excelent că și-a dorit să fie cu mine.

Pavel Bartoș: “Fata cea mare preferă să-și petreacă vacanțele cu iubitul”

CANCAN.RO: Doar voi doi?

Pavel Bartoș: Doar noi doi, așa a fost extraordinar. O să mai repetăm. Pentru că după aceea am continuat cu mijlocia și am fost cu Rita în Polonia. Am vizitat Varșovia, am fost la Cracovia, am fost și la Auschwitz. Ea și-a dorit să le viziteze. Și a fost bine. Fata cea mare preferă, cum să zic eu, să-și petreacă vacanțele cu iubitul. Așa că îi respect această decizie. Are 21 de ani. Acum trece în anul IV de facultate, la Drept. Și atunci ea își dorește altceva. Mă bucur că încă își mai dorește să vină cu noi, să meargă cu noi. Nu atât de des pe cât ne-am dori noi, dar ne bucurăm că suntem sănătoși.

Pavel Bartoș: “Nu mă duc în stațiuni mari în care, într-adevăr, să fac zilnic poze”

CANCAN.RO: În Grecia ai avut parte de o vacanță liniștită sau ai fost recunoscut pe plajă și ți s-a cerut să faci poze cu fanii.

Pavel Bartoș: N-ai cum asta, adică asta îți asumi. Numai că m-am dus într-un loc destul de liniștit, într-o parte liniștită a satului în care am fost.

Mie îmi place mai pe old school: cu taverne, cu oameni de-ai locului cât mai mulți, îmi place să stau cu ei și atunci îmi aleg cumva locurile acestea de vacanță. Adică nu mă duc în stațiuni mari în care, într-adevăr, să fac zilnic poze.

“Crăciun cu Ramon”, din 1 decembrie la cinema

Horia Brenciu: Ramon, ai puțin hamon?

Pavel Bartoș: Da, din 1 decembrie și pentru tine și pentru toți cei care vin la cinema.

Horia Brenciu: Le-ai spus că joc și eu?

Pavel Bartoș: Într-o anumită formă joacă și el. Nici el nu știe sub ce formă joacă în „Crăciun cu Ramon”. Forma divină. Ești într-o formă divină.

Horia Brenciu: Deci dacă suntem în sala de cinematograf

Pavel Bartoș: Atunci vor fi aplauze la scena aceea și vor striga toți: vreau să-l văd pe Horia Brenciu, vreau să fac cunoștință cu Horia Brenciu!

Horia Brenciu: E debutul meu de Crăciun, n-am jucat niciodată de Crăciun.

Pavel Bartoș: După ce l-ai jucat pe Doamne, Doamne…

Horia Brenciu: I love you too! Baftă! Pa, Ramon!

