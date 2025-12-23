Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă te prind... Rup, rup tot!”

Florin Prunea revine în prim-planul atenției publice odată cu intrarea sa într-un nou reality-show de amploare pregătit de PRO TV, însă apariția sa nu este lipsită de controverse. Fostul portar al echipei naționale este unul dintre concurenții confirmați ai emisiunii „Desafio: Aventura”, producția care va lua locul celebrului Survivor în grila postului din 2026.

„Desafio: Aventura” este prezentat de PRO TV drept un format nou, construit în jurul unor probe solicitante, desfășurate în mijlocul naturii, unde concurenții vor fi forțați să își depășească limitele fizice, psihice și emoționale. Filmările vor avea loc în Thailanda, iar gazda show-ului va fi Daniel Pavel, cunoscut publicului larg din perioada în care a prezentat Survivor.

Florin Prunea a comis-o la „Desafio”

Fost membru al Generației de Aur, el continuă să atragă atenția indiferent dacă este vorba despre apariții televizate, comentarii sportive sau viața personală. Acceptarea provocării „Desafio” vine la pachet nu doar cu efortul fizic extrem, ci cu tensiuni în plan sentimental.

În timpul unei discuții mai relaxate cu o reporteră prezentă la filmările „Desafio: Aventura”, Florin Prunea a avut o replică jucăușă și provocatoare, care nu a trecut neobservată. Este ușor de imaginat că partenera sa, care se ocupă de conturile sale de socializare și este atentă la expunerea publică a lui Prunea, ar putea reacționa cu gelozie la astfel de remarci, mai ales că acestea au fost făcute în fața camerelor.

Reporter: Auzi, dar cu femeile ești ocupat? Florin Prunea: Cum ți se pare ție? Tu ești femeie… Sunt ce trebuie? Ca să stai cu mine la caterincă, la un șpriț, la o astea… Dacă te prind acuma… aoleu! Deci, rup… rup tot! Pentru mine asta e o încălzire, crede-mă.

Relația dintre el și iubita sa nu este una recentă, deși a fost făcută publică abia în această vară. Partenera lui ar fi avut o legătură cu Florin Prunea cu mult timp înainte ca relația să fie recunoscută oficial. În plus, se pare că ea gestionează și conturile de socializare ale fostului portar, în perioada în care acesta participă la filmările emisiunii din Thailanda, unde concurenții nu au acces la telefoane sau internet. În acest context, postările recente de pe Instagram și Facebook, care îi arată pe cei doi împreună, sunt administrate de partenera sa.

