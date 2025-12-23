Acasă » Știri » Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă te prind… Rup, rup tot!”

23/12/2025
Florin Prunea revine în prim-planul atenției publice odată cu intrarea sa într-un nou reality-show de amploare pregătit de PRO TV, însă apariția sa nu este lipsită de controverse. Fostul portar al echipei naționale este unul dintre concurenții confirmați ai emisiunii „Desafio: Aventura”, producția care va lua locul celebrului Survivor în grila postului din 2026. 

„Desafio: Aventura” este prezentat de PRO TV drept un format nou, construit în jurul unor probe solicitante, desfășurate în mijlocul naturii, unde concurenții vor fi forțați să își depășească limitele fizice, psihice și emoționale. Filmările vor avea loc în Thailanda, iar gazda show-ului va fi Daniel Pavel, cunoscut publicului larg din perioada în care a prezentat Survivor.

Fost membru al Generației de Aur, el continuă să atragă atenția indiferent dacă este vorba despre apariții televizate, comentarii sportive sau viața personală. Acceptarea provocării „Desafio” vine la pachet nu doar cu efortul fizic extrem, ci cu tensiuni în plan sentimental.

În timpul unei discuții mai relaxate cu o reporteră prezentă la filmările „Desafio: Aventura”, Florin Prunea a avut o replică jucăușă și provocatoare, care nu a trecut neobservată.  Este ușor de imaginat că partenera sa, care se ocupă de conturile sale de socializare și este atentă la expunerea publică a lui Prunea, ar putea reacționa cu gelozie la astfel de remarci, mai ales că acestea au fost făcute în fața camerelor.

Reporter: Auzi, dar cu femeile ești ocupat?

Florin Prunea: Cum ți se pare ție? Tu ești femeie… Sunt ce trebuie? Ca să stai cu mine la caterincă, la un șpriț, la o astea… Dacă te prind acuma… aoleu! Deci, rup… rup tot! Pentru mine asta e o încălzire, crede-mă.

Relația dintre el și iubita sa nu este una recentă, deși a fost făcută publică abia în această vară. Partenera lui ar fi avut o legătură cu Florin Prunea cu mult timp înainte ca relația să fie recunoscută oficial. În plus, se pare că ea gestionează și conturile de socializare ale fostului portar, în perioada în care acesta participă la filmările emisiunii din Thailanda, unde concurenții nu au acces la telefoane sau internet. În acest context, postările recente de pe Instagram și Facebook, care îi arată pe cei doi împreună, sunt administrate de partenera sa.

Am aflat cine sunt concurenții noului show de la ProTV! Manelistul din trending nu se lasă convins, iar EX-soţia artistului se numără printre surprize!

S-A AFLAT! CÂȚI BANI A PRIMIT FLORIN PRUNEA PENTRU NOUL FORMAT DE LA PRO TV, DESAFIO

Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o ...
Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o poți descrie în cuvinte”
Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor
Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor
Cum l-a format horrorul anilor ’80 pe creatorul Welcome to Derry
Cum l-a format horrorul anilor ’80 pe creatorul Welcome to Derry
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare
Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” ...
Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” lui Moș Crăciun
Papuci, blană și un elev repetent: când Mădălina Dorobanțu l-a scos pe Matei Stratan la plimbare ...
Papuci, blană și un elev repetent: când Mădălina Dorobanțu l-a scos pe Matei Stratan la plimbare prin Casa Poporului
