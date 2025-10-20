S-a aflat! Câți bani a primit Florin Prunea pentru noul format de la PRO TV, Desafio

Vești noi pentru fanii fotbalului românesc! Florin Prunea se alătură noului show de aventură al PRO TV: „Desafio”, producția care va înlocui Survivor. Iată câți bani a primit sportivul!

Grila de programe a PRO TV pentru anul viitor aduce o surpriză majoră pentru telespectatori. Postul pregătește lansarea unui nou show de aventură, intitulat „Desafio”, o producție ce va prelua locul rămas liber după plecarea formatului „Survivor” la Antena 1. Programul va debuta în 2026 și promite o competiție intensă, desfășurată în condiții extreme, cu probe de rezistență fizică și psihică menite să testeze limitele participanților.

Câți bani a primit Florin Prunea pentru noul format de la PRO TV

Prezentatorul emisiunii va fi Daniel Pavel, cel care a fost gazda mai multor sezoane „Survivor România”. După mutarea formatului la un alt post, PRO TV a decis să păstreze spiritul aventurii, dar sub o nouă identitate.

Filmările urmează să aibă loc în Thailanda, într-o zonă exotică, dar izolată, unde concurenții vor fi puși la încercare prin misiuni dificile și condiții de trai minime. Scopul show-ului este acela de a reda autentic lupta pentru supraviețuire și de a surprinde dinamica relațiilor dintre participanți, aflați într-un mediu complet diferit de confortul cotidian.

Printre vedetele care vor face parte din prima ediție se află și fostul portar al echipei naționale de fotbal, Florin Prunea. Potrivit Libertatea, acesta a semnat deja contractul cu PRO TV, după mai multe săptămâni de negocieri. Fostul sportiv va primi un onorariu de 7.000 de euro înainte de plecarea către destinația de filmare, la care se va adăuga o sumă suplimentară pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

„În curând se duce să mănânce șobolani… Nu? Aaa, e secret! În curând se duce să înțepe arici, Florin Prunea… Noi toți mergem să înțepăm arici de mare”, a transmis Radu Naum, în timp ce alături de el se afla și fostul portar, care îi făcea semne continuu să nu spună nimic.

