Am aflat toate culisele noului show de la PRO TV! Regulile sunt ”scandaloase”, dar salariile colosale

PRO TV coace la foc mic un nou show care să bubuie audiențele! Șefii trustului au pus ochii pe succesul Insulei Iubirii și mută tot jocul în Thailanda, pentru emisiunea „Desafio – Sfidarea sau Provocarea”. CANCAN.RO a aflat în exclusivitate când și cum se va desfășura emisiunea, dar și cât de mare este marele premiu și ce salarii colosale se vehiculează pentru concurenți! Detalii picante și secrete de culise, în rândurile care urmează!

Noua emisiune de la PRO TV se vrea a fi o replică a celebrului format american „The Challenge”, care a debutat în 1998. Șefii trustului mizează foarte mult pe emisia cu pricina. Cum va fi, însă? Ei bine, „Desafio – Sfidarea sau Provocarea” se presupune a fi o combinație între Survivor și Big Brother! Așadar, un show în care concurenții vor fi supuși la probe fizice, de supraviețuire, dar în care vor fi și filmați și analizați 24/24 din punct de vedere psihologic și emoțional, în care prieteniile, antipatiile și noile relații dintre ei vor fi atent puse sub lupă.

CANCAN.RO a aflat că noul format se va desfășura în Thailanda, în trei locații mai exact: una lipsită de orice fel de resurse, una mediocră și una de lux. Concurenții, pe care i-am aflat deja, însă vrem să vă mai ținem în suspans, vor fi și ei împărțiți în trei echipe. În funcție de activitatea lor pe insulă, participanții vor fi mutați dintr-o zonă în cealaltă, de la sărăcie la opulență, și viceversa.

Am aflat cât va fi marele premiu!

În ceea ce privește prezentatorul noului format, acesta va fi tot Dan Pavel, dovadă că șefii îl plac și sunt mulțumiți de prestația lui. Se pare că acesta va trage lozul câștigător din nou, după experiența de la Survivor.

Emisiunea „Desafio – Sfidarea sau Provocarea” va fi filmată în perioada 7 noiembrie-21 decembrie, iar premiul va fi… pe măsură! Semn că producătorii chiar mizează enorm pe acest proiect, câștigătorul va primi chiar 150.000 de euro! O avere, ce să mai!

Așa cum am spus, am aflat și concurenții care se vor lupta pentru suma colosală de la PRO TV, dar și sumele cu care aceștia vor fi plătiți pe săptămână, căci, pe lângă cei 150.000 de euro, participanții vor avea și un soi de salariu! Bineînțeles, am aflat muuuulte legate și despre contractele lor! 😁

Toate detaliile, lista vedetelor implicate și restul culiselor, doar pe CANCAN.RO. Stați cu ochii pe noi, căci aveți de ce! 😃

