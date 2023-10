Șeful „Survivor” România și-a dezvăluit intențiile. Dan Pavel, primele detalii despre nunta cu logodnica sa

Ana Maria Pop și Daniel Pavel formează un cuplu de mai bine doi ani, iar de curând au devenit logodnici. Prezentatorul TV și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, așa că urmează marea nuntă. „Șeful” Survivor a făcut și declarații despre frumosul eveniment.

Deși, la început, au fost doar prieteni și nu credeau că vor ajunge să se iubească, iată că planul de acasă nu s-a potrivit cu cel din târg, așa cum spune o vorbă românească. Și-au dat o șansă, iar acum sunt foarte aproape de momentul în care vor deveni soț și soție. Ana Maria deja poartă pe deget inelul de logodnă, iar iubitul ei a dat primele detalii despre nuntă.

Daniel Pavel, primele detalii despre nuntă

Atunci când a cunoscut-o pe Ana Maria, prezentatorul TV era într-o perioadă plină de schimbări și nu avea nici un echilibru emoțional. Astfel că nu se gândea la o relație. Totuși, se spune că inimii nu îi poți comanda, așa că Daniel Pavel s-a îndrăgostit iremediabil de iubita lui. Relația lor durează deja de mai bine de doi ani. Iar în curând urmează ca cei doi să se căsătorească. Deși a fost foarte rezervat în a da declarații despre nuntă, vedeta Pro TV a oferit câteva detalii.

„Nunta o să vedem cum urmează să se desfășoare la anul. Nu avem încă detalii’, a declarat Daniel Pavel pentru Viva.

Așadar, cei doi îndrăgostiți nu s-au apucat încă de pregătirile pentru marele eveniment. Anul viitor urmează să pună la punct toate detaliile pentru momentul în care vor deveni soț și soție. Iar Ana Maria Pop chiar a ținut să se mândrească și de această dată cu inelul de logodnă.

„Inelul este pe deget, după cum vedeți…”, a spus Ana Maria Pop, în timp ce arăta inelul de logodnă.

Daniel Pavel i-a oferit iubitei sale un inel extrem de scump, al cărui preț pornește de la 9.000 de dolari și poate ajunge chiar și la 15.000 de dolari. Este vorba despre modelul solitaire Tiffany Novo din aur alb cu diamant pătrat și bandă pave.

Cererea în căsătorie a fost atipică

Daniel Pavel a început să se gândească la momentul special încă de pe vremea când era la filmările pentru show-ul Survivor. Iar în urmă cu aproape două săptămâni, și-a luat inima în dinți și a decis să își ceară iubita de soție. Prezentatorul TV i-a pus partenerei sale marea întrebare în timp ce se plimbau cu barca pe lac.

„O scot la o plimbare de toamnă, neobișnuită tocmai prin firescul ei – barcă, pe un lac bucureștean de octombrie, noi care n-am stat în oraș o săptămână legată din ianuarie. Dau la rame deh, marinarul e om și el și la momentul oportun cap compas cu relevment tribord la locul primei noastre întâlniri și scot cartoanele scrise în consiliu, în Dominicană… torpedo in the water of our heart.

Până să realizeze Anuța mea ce voiaj se pregătește deja are Cercul Iubirii pe deget. Ăsta a fost planul meu. Cum l-am implementat voi să-mi spuneți”, a povestit Daniel Pavel, în mediul online.

Ana Maria Pop a acceptat imediat propunerea iubitului său și a mărturisit că momentul chiar a fost unul emoționant.

„Și eu care credeam că e doar o plimbare cu barca… (nu că asta ar fi puțin, tot ce vine din iubire reprezintă mult, mult de tot în economia vieții). Dar chiar nu mă gândeam că va fi atât de frumos, totul, chiar atunci. EL, Danielul meu, cuvintele lui, emoția.

Sunt recunoscătoare pentru toată iubirea care vine din partea lui, pentru binecuvântarea Domnului, pentru noi! De iubire, nu mai zic. Se vede și e a noastră. Greu de redat în cuvinte. Vouă, celor cu care împărtășim aceasta bucurie, să vi se întoarcă gândurile înmiit!”, a spus și Ana Maria Pop.