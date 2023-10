Daniel Pavel a făcut pasul cel mare! Prezentatorul Survivor România și-a cerut iubita în căsătorie: „Are Cercul Iubirii pe deget”

De mai bine de doi ani de zile, Daniel Pavel și Ana Maria Pop formează un cuplu. Cei doi au o relație cât se poate de bună și în acest moment nu își văd viața unul fără altul. Așa că prezentatorul Survivor România a decis să își ia inima în dinți și să facă pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe partenera sa.

Deși Daniel Pavel și-a luat inima în dinți abia acum, planurile sale legate de căsătorie au început să încolțească în urmă cu mult timp, pe vremea când încă se afla în jungla Dominicană. Prezentatorul Survivor România a așteptat momentul potrivit să facă pasul cel mare, iar iubita sa a fost luată prin surprindere.

Daniel Pavel, cerere în căsătorie atipică

În urmă cu cinci luni, pe vremea când se afla în Republica Dominicană, Daniel Pavel a început să se gândească la momentul unic în care o să își ceară în căsătorie iubita. Tot atunci a schițat și planul, iar acum l-a pus în aplicare.

În acest weekend, prezentatorul de la Survivor România a avut o misiune grea, pe care a dus-o la capăt cu mari emoții. Acesta și-a scos iubita, aparent, la o banală plimbare cu barca pe lac, iar atunci când a sosit momentul a pus marea întrebare, chiar în locul în care cei doi și-au spus pentru prima dată „Te iubesc”.

Cererea în căsătorie a venit ca o surpriză pentru Ana Maria Pop care nu avea nici cea mai mică idee că Daniel Pavel o să facă acest gest. Răspunsul acesteia a fost evident un mare „DA”.

„O scot la o plimbare de toamnă, neobișnuită tocmai prin firescul ei – barcă, pe un lac bucureștean de octombrie, noi care n-am stat în oraș o săptămână legată din ianuarie. Dau la rame deh, marinarul e om și el și la momentul oportun cap compas cu relevment tribord la locul primei noastre întâlniri și scot cartoanele scrise în consiliu, în Dominicană… torpedo in the water of our heart.

Până să realizeze Anuța mea ce voiaj se pregătește deja are Cercul Iubirii pe deget. Asta a fost planul meu. Cum l-am implementat voi să-mi spuneți”, a povestit Daniel Pavel, în mediul online.

După ce a acceptat să devină soția lui Daniel Pavel, Ana Maria Pop a mărturisit că momentul a fost unul cu adevărat emoționant. Mai mult, tânăra s-a arătat îndrăgostită până peste cap și măgulită de toată iubirea pe care partenerul i-o poartă.

„Și eu care credeam că e doar o plimbare cu barca… (nu că asta ar fi puțin, tot ce vine din iubire reprezintă mult, mult de tot în economia vieții). Dar chiar nu mă gândeam că va fi atât de frumos, totul, chiar atunci. EL, Danielul meu, cuvintele lui, emoția.

Sunt recunoscătoare pentru toată iubirea care vine din partea lui, pentru binecuvântarea Domnului, pentru noi! De iubire, nu mai zic. Se vede și e a noastră. Greu de redat în cuvinte. Vouă, celor cu care împărtășim aceasta bucurie, să vi se întoarcă gândurile înmiit!”, a spus și Ana Maria Pop.

