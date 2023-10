”Fetița va avea un nume biblic!” Daniel Pavel, prezentatorul Survivor, și iubita lui, Ana Maria Pop, și-au făcut bine temele: când vine pe lume urmașul?

Sinceri, transparenți și extrem de asumați – astfel i-am putea cataloga pe Ana Maria Pop și pe Daniel Pavel. Cei doi au oferit un interviu special, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Cei doi și-au recunoscut, pe rând, micile defecte, care le condimentează relația. Deși nu pare, prezentatorul emisiunii Survivor s-a declarat ușor impulsiv, iar când a venit rândul partenerei de viață, calitățile au ieșit la iveală.

Mai mult, comuniunea și armonia dintre Ana Maria Pop și Dan Pavel pare să conducă într-un punct pe care ambii și-l doresc cu ardoare. Îndrăgostiții intenționează si aibă o fetiță căreia să-i atribuie un nume Biblic, ținut încă secret.

Prezentatorul de la Survivor și partenera de viață și-au recunoscut, reciproc, defectele: „Erupe Domnu’ Dan ca un vulcan!”

CANCAN.RO: Domnul Dan pare o fecioară foarte organizată, care este principalul defect de care acesta dispune?

Ana Maria Pop: Cel mai mare defect al lui este că pune la suflet lucruri pe care n-ar trebui să le pună.

Daniel Pavel: Noi călătorim pe un munte și atunci ne dăm seama că acolo e un vulcan. Erupe Domnu’ Dan ca un vulcan. Dar vine Ana, cu un sistem de stingere a incendiilor, pe munte, totul se calmează. Ea e ardeleancă, n-am treabă. Dar e un defect, pentru că nu îmi pot cumpăni energia.

Ana Maria Pop: Este un sensibil!

CANCAN.RO: Al doamnei care este?

Daniel Pavel: O să fie poate blamant, un truism. Nu are defecte, sau cel puțin în doi ani de relație, eu nu le-am întâlnit. Adică poți să spui, la un moment dat, că e mai calmă. Dar tocmai am aflat că am fitilul scurt eu, deci e bine că e calmă. E actriță și avocat, înțelege estetica, nu are nimic, mănâncă ce vrea ea, are metabolismul extaordinar, uite cum arată.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop vor să devină părinții unei fetițe: „Numele are o rezonanță Biblică!”

CANCAN.RO: Voi doi v-ați gândit, la un moment dat, să aveți un copil?

Ana Maria Pop: Da, chiar da. Și chiar ne dorim în viitorul apropiat să se și materializeze.

Daniel Pavel: Cu perspectiva asta ne-am acomodat împreună, eu o vedeam și de-a lungul vieții. Îmi doresc o fetiță și s-a întâmplat să ne dorim același lucru. S-au întâlnit cele două viziuni, cumva. Poate că la mine era mai latentă, nu mai era atât de vie, însă Anuța, dorindu-și-o, s-a făcut o vâlvătaie și la mine și convergem spre o fetiță. Dar la momentul potrivit.

CANCAN.RO: V-ați gândit și la un nume?

Ana Maria Pop: Îl avem amândoi și e foarte bine gândit, dar îl ținem pentru noi deocamdată.

Daniel Pavel: Promit că o să-l spunem. Numele are o rezonanță Biblică și e și de pe meleagurile noastre. Deci va fi o surpriză frumoasă.

Ana Maria Pop: Nu e un nume comun.

