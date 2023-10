Primul concurent al noului sezon Survivor All Stars a fost confirmat! Cine este vedeta care a acceptat să se întoarcă în Dominicană

Așteptarea a ajuns la final pentru fanii emisiunii Survivor România. Un nou sezon al concursului din Dominicană o să ia startul curând, însă de această dată vorbim de o ediție specială, în care se reunesc cei mai buni dintre concurenții fostelor sezoane. Iar primul participant de la Survivor All Stars deja a fost confirmat. Cine este Faimosul care se reîntoarce în Dominicană?

Deși au avut mult de așteptat, acum, fanii concursului de la Pro TV se pot bucura. Este clar că un nou sezon urmează să apară pe micile ecrane, însă acesta nu o să fie unul normal. Pro TV pregătește Survivor România All Stars 2024. Ceea ce înseamnă că atât Faimoșii, cât și Războinicii deja cunoscuți o să reintre în joc și vor încerca, din nou, să pună mâna pe marele premiu.

Primul concurent Survivor All Stars

Despre cei care se vor reîntoarce în Dominicană s-a vorbit mult, toată lumea așteptând cu sufletul la gură să afle cine sunt curajoșii care pornesc, din nou, în luptă. Câteva nume au fost vehiculate, însă până acum Pro TV nu a făcut publică lista cu noii participanți.

Însă, chiar dacă nu se știe formula completă a celor care se pregătesc de o nouă aventură, primul concurent a fost totuși confirmat. Se pare că unul dintre Faimoși a fost ceva mai hotărât și deja a acceptat provocarea.

Așadar, Cătălin Moroșanu este cel care va încerca, din nou, să își adjudece victoria. Sportivul a acceptat să facă parte din concurenții noului sezon și spune că își dorește să retrăiască experiența din jungla Dominicană.

În cadrul unui interviu, luptătorul a dezvăluit că își dorește să se întoarcă la Survivor pentru că participarea trecută l-a schimbat ca om și acum simte nevoia unui nou reset.

„Mă bucur foarte mult că voi participa la «Survivor All Stars», pentru că am nevoie de un nou reset. La prima participare, după fiecare emisie am devenit un om mai bun. Nu este vorba neapărat, acum, de o nouă provocare, deja știu ce este acolo.

Este vorba de transformarea mea ca om. Acum, a doua oară, vreau să aibă același efect ca și precedenta emisiune. O să-mi fie cel mai dor de copii. Fata e mai mare, dar băiatul, după două luni sau mai mult, o să mai crească și va fi greu”, a declarat Cătălin Moroșan, potrivit fanatik.ro.

Printre numele care se speculează că s-ar întoarce la Survivor România se numără: Culiță Sterp, Jador, Andreea Tonciu, Zannidache, Cătălin Moroșanu, Simona Hapciuc, Iancu Sterp, Mihai și Cătălin Zmărăndescu, Alex Delea și Elena Ionescu.

Reamintim că până acum telespectatorii au putut urmări patru sezoane ale emisiunii Survivor România. Primele două au fost difuzate la Kanal D, iar câștigătorii au fost Elena Ionescu și Zannidace. Iar ultimele două s-au văzut la Pro TV și au fost câștigate de Alex Delea și Dan Ursa.

