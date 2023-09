Ionuț Iftimoaie a luat cea mai importantă decizie din viața lui: banii sau familia? Adio televiziune! Survivor i-a pus capac

Ionuț Iftimoaie, fostul mare campion autohton la kickboxing, spune că lumea televiziunii e una definitiv închisă pentru el. Ajuns la 45 de ani și trecut prin mai multe emisiuni de televiziune în cariera sa, el a confirmat pentru CANCAN.RO că decizia finală e ca și „bătută în cuie”.

El susține că și-a analizat decizia cu multă atenție după ce în urmă cu șase luni a părăsit emisiunea de mare audiență „Survivor”, acolo unde i s-a și născut în minte ideea unei definitive retrageri.

„Trei lucruri sunt definitiv închise în viața mea. Cel dintâi e cel legat de lumea sportului. Am spus că mă retrag în 2016 și așa a și rămas! Apoi, am pus definitiv stop și unei cariere politice. Anunț că nu mai sunt atras de niciun fel de o ofertă, indiferent de partidul din partei căreia aș mai fi primit, eventual, vreo propunere. Nu mă mai interesează niciun fel de campanie politică! Iar cea de a treia și cea mai recentă e cea legată de lumea televiziunii. Am decis că mi-am spus și în acest caz cel din urmă cuvânt, fără niciun fel de regrete”, a declarat Ionuț Iftimoaie pentru CANCAN.RO.

Partea financiară nu va mai conta pentru Ionuț Iftimoaie

El recunoaște că a mai cochetat cu această idee și altădată, dar aspectul financiar al propunerilor primite l-a făcut să încline balanța într-o anumită direcție.

„Am întors chestiunea pe toate părțile înainte de a pune stop. Ce ar putea fi peste o emisiune precum Survivor, la noi, în România?! Apoi, partea financiară nu mai poate avea la fel de multă influență asupra mea, fiindcă am decis să nu mai dau prioritate părții financiare în luarea unei decizii de asemenea gen. Timpul petrecut cu copiii mei a devenit mult, mult mai prețios și nimic nu-l mai poate egala. În plus, nicio sumă de bani din lume nu mai poate egala o asemenea bucurie. Dacă aș mai pierde un asemenea timp, cine mi l-ar putea răscumpăra? Răspunsul e unul singur și foarte simplu: nimeni!”, a adăugat același Ionuț Iftimoaie.

Îndrăgita vedetă a participat la numeroase emisiuni de televiziune în cariera sa

El a participat de-a lungul timpului la mai multe emisiuni cu mare impact, precum „Ferma vedetelor”, în 2015, la PRO TV, „Ultimul trib”, în 2018, la Antena 1, sau „Survivor”, la PRO TV, în 2023. Emisiunea legată de „Ultimul trib” a fost filmată în Madagascar, cea de a doua în Republica Dominicană. Ca un făcut, Iftimoaie nu a reușit să se impună în niciuna dintre acestea, dar notorietatea numelui său a ridicat audiența în fiecare caz în parte.

„M-am decis să mă dedic de acum înainte în exclusivitate doar proiectelor mele personale și proiectelor mele de afaceri. Și desigur, alor mei!”, indică tot el.

În aceste condiții, Ionuț Iftimoaie e decis ca în cursul anului viitor să termine de ridicat alți 2.000 de metri pătrați la street-mall-ul din Moinești, ce-i aparține și de care se leagă viitorul său și al familiei sale.

El încearcă în această perioadă să obțină anumite avize de funcționare din partea celor de la ISU și recunoaște că acest lucru nu e deloc simplu, fiindcă reprezentanții instituțiilor statului tratează cu multă seriozitatea chestiunea, mai ales atunci când au de-a face cu un proprietar cu oarecare notorietate.

