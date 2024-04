Carmen Harra a aruncat bomba! Ce se va întâmpla în cadrul alegerilor prezidențiale din acest an: „Așteptați-vă la neașteptat”

Anul 2024 este unul important pentru români, având în vedere alegerile ce urmează. În acest sens, Carmen Harra a făcut câteva predicții sumbre. Legat de alegerile prezidențiale ce vor avea loc în curând, celebra prezicătoare anunță că în România vor avea loc schimbări uriașe și răsturnări importante de situație. Ce se va întâmpla în cadrul alegerilor prezidențiale?

Carmen Harra a făcut o serie de predicții neașteptate referitoare la viitoarele alegeri din România. Celebra clarvăzătoare, pe baza numerologiei, ne informează că anul acesta lucrurile vor căpăta o evoluție neașteptată, comparativ cu anii precedenți. Aceasta anunță schimbări uriașe și „moartea” a două partide politice puternice. Ce îi așteaptă pe români?

În cadrul unei emisiuni, Carmen Harra a vorbit despre alegerile prezidențiale ce vor avea loc în acest an. Se pare că anul 2024 este caracterizat de cifra opt și este un an Karmic ce va aduce numeroase răsturnări de situație. Clarvăzătoarea anunță că va fi anul seismelor politice, urmând numeroase schimbări majore.

De asemenea, Carmen Harra spune că PNL și PSD ies de la conducere și își pierd puterea în fața unei apariții surprinzătoare. Potrivit spuselor clarvăzătoarei, de această dată românii își doresc ceva diferit și vor face front comun, iar rezultatul alegerilor prezidențiale o să fie unul surprinzător.

„Alegerile se întâmplă într-un an karmic. Românii își doresc schimbare. Energia feminină vedem că începe să prindă forță în lumea întreagă. Este un an de revoltă. Eu nu mai văd PNL și PSD la conducere. Lumea vrea altceva, nu ce s-a ales până acum. Jumătate din populația României este peste hotare. Simt că românul vrea să se trezească, vrea o schimbare majoră.

Mai mult, Carmen Harra a mai precizat că anul 2024 este un an plin de cutremure, atât la propriu, cât și la figurat. Se vor înregistra cutremure serioase pe scena politică, ce vor aduce schimbări de mult așteptate. Însă, 2024 este și un an ce o să fie puternic zguduit de numeroase seism, însă nu unele periculoase precum cel din 1977.

„Anul ăsta este un an plin de cutremure și metaforic vorbind, în sensul de schimbări uriașe, care vin peste noapte, la care nu ne așteptăm, care ne surprind, ne schimbă direcția, gândirea.

În mod real, este și un an seismic. Motivul pentru care am plecat din România sunt cutremurele. Anul ăsta o să fie cutremure, dar mai bine mai mici, să nu cumuleze unul atât de mare. Totuși, nu va fi unul care să reclădească ce s-a întâmplat în 1977. Românul nu e pregătit, Capitala nu e pregătită în niciun fel. Anul 2024 este un an karmic, pentru că are cifra 8, deci tot ce am trăit, se poate repeta”, a mai spus Carmen Harra.