Cum arată vila cu vedere la Oceanul Atlantic în care locuiește Carmen Harra. Casa are o curte imensă, piscină și obiecte de artă de 2 milioane de euro

Carmen Harra este stabilită de ani buni peste ocean, acolo unde deține o vilă de lux și un apartament de vis. Prezicătoarea locuiește în Florida, într-o vilă luxoasă care în anul 2022 a fost incendiată și prădată de hoți. De asemenea, fosta cântăreață se bucură de vederea Oceanului Atlantic, pe care îl zărește de la balconul apartamentului ei.

În urmă cu mai bine de 15 ani, Carmen Harra s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Fosta cântăreață, devenită între timp psiholoagă, și-a cumpărat o vilă de lux în Florida. Imobilul are aproximativ 400 de metri pătrați și este dotat cu piscină exterioară. Mai mult, celebra prezicătoare și-a decorat casa cu mai multe obiecte de artă, acestea valorând aproximativ două milioane de euro.

„Soțul meu a fost colecționar de artă”, a dezvăluit în urmă cu ceva timp în cadrul unui interviu Carmen Harra.

Chiar dacă nu a făcut turul niciodată oficial al casei sale, Carmen Harra se fotografiază adesea în sufrageria reședinței din Florida, iar mai apoi publică imaginile pe rețelele de socializare. De cele mai multe ori, internauții au putut remarca foarte ușor candelabrele și piesele de mobilier deosebite.

„Am obiecte în casă în valoare de aproximativ două milioane de euro. Soțul meu a fost colecționar de artă. Casa din Florida are vreo 400 de metri pătraţi, are piscină, am foarte mulţi palmieri. Am mango, lămâi şi tot ce vrei în curte. E o casă frumoasă, pe care acum cumpărat-o acum 15 ani”, a dezvăluit prezicătoarea, potrivit Click.

Citește și: CARMEN HARRA, AVERTISMENT ÎNGRIJORĂTOR! CE PĂȚEȘTI DACĂ TE-AI UITAT LA ECLIPSA TOTALĂ DE SOARE DE PE 8 APRILIE 2024: ”ȚI SE SCHIMBĂ VIAȚA”

Carmen Harra deține în america un apartament cu vedere la Oceanul Atlantic

În afara vilei de lux de 400 de metri pătrați din Florida, fosta cântăreață mai deține în SUA și un apartament cu vedere la Oceanul Atlantic. Carmen Harra a investit considerabil în această proprietate.

„Acum cinci ani, am cumpărat şi un apartament la ocean, pe care l-am refăcut, are şi acesta vreo 200 de metri pătraţi.

Este spectaculos, are o vedere panoramică la Oceanul Atlantic. Am investit foarte mult în el. Am dat 40.000 de dolari numai pe o piatră care seara luminează în toate culorile. E numai lumini şi lampadare de cristal”, a precizat Carmen Harra, atunci când a făcut turul apartamentului ei în vara lui 2023.

Vila de lux din Florida a fost prădată de hoți în 2022

În anul 2022, vedeta susține că a văzut flăcări în curtea din spatele casei moment în care a realizat că cineva i-a incendiat proprietatea.

„Eram în sufragerie și am privit spre hol, moment în care am observat un foc uriaș. A venit poliția și am reușit să stingem focul. Cineva mi-a dat foc, aruncându-mi benzină în spatele casei”, a povestit Carmen Harra pentru Antena Stars, în urmă cu doi ani.

Carmen Harra a povestit că nu este singurul incident de acest fel prin care a trecut în ultimii 15 ani de când deține vila din Florida. Recent, casa vedetei a fost prădată de hoți. Infractorii i-au creat o pagubă în valoare de aproape 30.000 de dolari.

„Tot casa mi-au spart-o, decupându-mi geamurile, apoi au intrat. Au oprit alarma și au furat ce au putut. Nu au găsit lucruri de mare valoare, însă au furat de 30.000 de dolari în bijuterii. De atunci eu am plantat în toată casa camere”, a mai povestit vedeta.

După toate aceste incidente prin care a trecut, prezicătoarea s-a văzut nevoită să ia măsuri drastice. Aceasta a decis să-și instaleze camere de supraveghere în toată casa. Mai mult, Carmen Harrași-a luat și permis de portarmă.

„Mi-am luat chiar și pistol ca să mă pot păzi. Am luat cursuri ca să învăț să trag cu arma. Am permis de portarmă”, a dezvăluit fosta cântăreață.

Citește și: CARMEN HARRA, PREVIZIUNE SUMBRĂ DESPRE RELAȚIA ANAMARIEI PRODAN CU RONALD GAVRIL: ”NU ESTE SUFLETUL EI PERECHE!”