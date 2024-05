S-a rupt lanțul de iubire! Ana Porgras nu vrea să mai audă de Zanni după Survivor All Stars: „M-am trezit cu mesaje nepotrivite. Îi doresc casă de piatră cu Duli”

Show-ul Survivor All Stars a adus, din nou, în prim plan presupusa relație dintre Ana Porgras și Zanni. Și de această dată, cei doi s-au arătat destul de apropriați în cadrul competiție, cel puțin până în momentul în care Faimosul și-a mutat atenția pe Alexandra Duli. Ei bine, acum, după terminarea filmărilor, cei doi au „clarificat” situația dintr ei, iar concluzia este una clară: Ana Porgras nu vrea să mai audă de Zanni. Ce s-a întâmplat între ei?

În cadrul ediției din data de 2 mai, Ana Porgras a fost eliminată de la Survivor All Stars, după ce a suferit o accidentare. După ce filmările pentru show-ul din Dominicană s-au terminat, cei doi au luat legătura și au încercat să remedieze problemele apărute între ei pe parcursul competiției. Însă, se pare că nu au reușit să facă acest lucru și doar s-au depărtat și mai mult, iar acum fosta Faimoasă nu mai vrea să audă de colegul ei de competiție.

(CITEȘTE ȘI: CELE 5 CUVINTE PE CARE I LE-A ȘOPTIT ANA PORGRAS LA URECHE LUI ZANNI, DUPĂ CE A FOST ELIMINATĂ DE LA SURVIVOR ALL STARS)

Așa cum spuneam, după ce filmările pentru Survivor All Stars s-au terminat, Ana Porgras și Zanni au reluat legătura și au încercat să lămurească problemele ce au apărut între ei în timpul show-ului. Însă, discuția celor doi nu a avut rezultatul așteptat și doar a înrăutățit lucrurile.

După discuția avută, Ana Porgras a mărturisit că nu vrea să mai audă de Zanni și asta pentru că se pare că a primit mai multe mesaje nepotrivit de la acesta, fapt ce a făcut-o să se îndepărteze definitiv de Faimos. Mai mult, tânăra a mai dezvăluit că ea nu a avut niciodată o problemă cu relația dintre artist și Alexandra Duli, ci altele au fost nemulțumirile ei.

„Nu am avut niciodată o relație cu Zanni, nu m-a deranjat apropierea lui de Duli, îi doresc casă de piatră, sunt fericită pentru el, le doresc multă fericire dacă sunt împreună. Am văzut emisiunea cap-coadă, încă o urmăresc. Aș zice că e mult că am fost dezamăgită de el, dar au fost momente pe care nu le-am înțeles nici acum.

Da, am vorbit cu el după ce am ieșit din show. În momentul în care știam că toți au ajuns acasă i-am scris, voiam să știu cum se simte, ce s-a mai întâmplat, dacă a ajuns bine. După care m-am trezit cu niște mesaje nepotrivite de la el și nu am mai vorbit după”, a declarat Ana Porgras, în cadrul unei emisiuni.