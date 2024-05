Cele 5 cuvinte pe care i le-a șoptit Ana Porgras la ureche lui Zanni, după ce a fost eliminată de la Survivor All Stars

În ediția care a rulat joi seara (2 mai 2024) la Pro TV, Ana Porgras a fost eliminată de la Survivor All Stars. Gimnasta are nevoie să se recupereze, după ce s-a accidentat grav și a ajuns cu piciorul în ghips. Înainte de a părăsit competiția, fosta concurentă a ținut să îi transmită lui Zanni câteva cuvinte, la ureche. I-a șoptit, apoi a părăsit emisiunea. Iată detaliile mai jos, în articol.

Ana Porgras a părăsit competiția Survivor All Stars, care se filmează în Republica Dominicană. În cursul ediției din 2 mai 2024, joi seara, gimnasta a fost eliminată din competiția de la Pro TV. Fosta concurentă are nevoie de timp să se recupereze, după o accidentare gravă care a rezultat într-un ghips montat la picior.

La plecare, concurenta din echipa Faimoșilor și-a luat rămas bun de la colegii ei, în lacrimi. De departe, cel mai emoționant moment a fost despărțirea de fostul ei iubit, Zannidache. Fosta concurentă l-a îmbrățișat și i-a șoptit următoarele 5 cuvinte la ureche: „Pentru mine, tu ești campionul”.

Accidentarea la picior a fost motivul pentru care Ana Porgras a părăsit emisiunea Survivor All Stars. Motivele medicale au împins-o pe fosta concurentă din echipa Faimoșilor să părăsească insula și să se întoarcă în țară, acolo unde va primi îngrijiri de specialitate. La aflarea veștii, gimnasta a transmis câteva cuvinte.

„Mi se pare că am ajuns într-un punct al competiției în care nu doar Zanni, exact cum zice și el, fiecare ar trebui să se gândească la el, în punctul ăsta. (…) Este trist pentru mine că am ajuns până aici și plec așa. Dacă în primul sezon în care am participat am simțit că am lăsat ceva neterminat, acum, în momentul ăsta, chiar dacă plec, simt că mi-am făcut datoria aici. Îmi pare rău că mă despart de voi, m-am atașat de voi. (…) Survivor e competiția care îți testează limitele la maxim. Dar cred că cea mai importantă limită care îți este testată aici este răbdarea”, a spus Ana Porgras.