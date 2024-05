”Deci vrei să o jucăm așa!” Zanni și TJ Miles, la cuțite! Dezvăluirea pe care Ana Porgras i-a făcut-o trapperului

Se strâng rândurile la Survivor All Stars! Mult a fost, puțin a mai rămas din competiție. Tensiunile sunt la cote maxime, iar spiritele s-au încins între concurenți, mai ales de când a avut loc unificarea. În ediția de miercuri seara, presiunea și-a spus cuvântul: Zanni și TJ Miles au avut un schimb de replici acid, după strategia făcută de trapper pentru a-și salva echipa. Chiar dacă el și-a riscat locul în competiție pentru ca foștilor coechipieri să le fie bine, s-a ales cu numeroase critici. De altfel, Ana Porgras a ținut să-i ofere lui Zanni câteva sfaturi importante!

Survivor All Stars se apropie de final, iar tensiunea dintre concurenți este întinsă la cote maxime. Zanni și TJ Miles au avut câteva lucruri să-și reproșeze, după ce săptămâna trecută trapperul a pus la cale o strategie de zile mari prin care l-a dat afară din competiție pe Alex Delea. Unul dintre faimoși era „amenințat” cu ieșirea din concurs, așa că Zanni a gândit o strategie prin care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. În acest fel, s-a pus pe el în pericol doar să-și salveze foștii colegi.

Doar că, în acel moment el nu a simțit că primește sprijin total din partea lui TJ Miles și a Ștefaniei Stănilă. Singura care i-ar fi luat apărarea a fost Ana Porgras. Despre ceilalți doi faimoși, Zanni și-a exprimat dezamăgirea, lucru care l-a făcut pe TJ Miles să răbufnească.

Zanni: Am vorbit puțin de cearta mea cu Războinicii, de cum am folosit simbolul, iar Ana mi-a spus „Zanni, a fost o strategie bună, ne-ai păstrat pe noi patru, dar ți-ai pus în cap Războinicii, nu era nevoie”, mi-a zis că nu am fost susținut și să mă gândesc la mine.

TJ Miles: Nu ai fost susținut de noi?

Zanni: La fel am simțit și eu, la fel și ea, privind din exterior. I-am zis, Ana, dacă te gândești la mine, ce sfat îmi dai? Și mi-a spus să mă gândesc la mine, să nu mai fac chestii de genul.

TJ Miles: Tu crezi asta? Că nu te-am susținut?

Zanni: Eu v-am spus de ieri.

TJ Miles: Este nemulțumit de loialitatea mea și a Ștefaniei, dar m-a deranjat puțin. Am zis „da” la strategia lui, nu am gândit-o mai mult, nu am stat să gândim oare ce o să se întâmple, că ei se supără.

Zanni: Faptul că eu m-am dus la duel, mie mi-a plăcut asta. Ana le-a închis gura când le-a zis „ce voiați, să ne eliminați?”

TJ Miles: Ok, deci vrei să o jucăm așa. Tu auzi ce spui? Că eu nu te susțin? Mereu vorbesc, dar pentru mine faptele vorbesc, nu vorbele. Am fost acolo întotdeauna, dacă nu te susțineam spuneam că nu votez.

Ce l-a sfătuit Ana Porgras pe Zanni

Nu mai este niciun secret faptul că Ana Porgras îl susține necondiționat pe Zanni. Fosta gimnastă l-a îndemnat să se gândească la el în competiție și să facă tot posibilul să câștige lupta.

„Am fost întrebată ieri, gen, dacă ar fi să…în ghilimele, înțelegi tu: «Dacă ar fi să-l lași pe Zanni cuiva, cui l-ai lăsa?» Și am zis că nu l-aș lăsa nimănui, că nu am cui. Efectiv, simt că nu am, știi. La modul că nu am sută la sută încredere în cineva de aici, adică la modul că bă…tu ți-ai da viața pentru Zanni dacă e… N-am cum să zic asta”, a spus Ana Porgras.

„Teoretic, n-ar trebuie să am încredere în nimeni”, i-a răspuns Zanni.

Tot în ediția de miercuri seara, Zanni a dat de înțeles că TJ Miles și Ștefania Stănilă l-ar fi vorbit împreună cu războinicii.