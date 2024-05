Sora lui Iancu Sterp îi ia apărarea, după ce războinicul s-a dat de gol singur că a trișat la Survivor! Reacția Getei Sterp a stârnit revoltă: „Se numește descurcăreț”

Mai este puțin timp până când Survivor All Stars va lua sfârșit! S-au strâns rândurile în competiția de la Pro TV și au rămas tot mai puțini concurenți. Iancu Sterp este unul dintre cei care luptă pentru premiul cel mare, dar și cel despre care s-au aflat detalii picante. CANCAN.RO a ieșit la interval cu noi informații despre show-ul din Republica Dominicană și a dezvăluit tuturor cum fratele lui Culiță Sterp a trișat, când alții respectau regulile. Fostul războinic a plecat din tabără, lucru recunoscut chiar de el, și a cerut mâncare unor necunoscuți. Doar că, nu ar fi fost singura dată când el ar fi încălcat regulamentul. După ce s-a aflat tot înainte de finală, sora lui Iancu a ținut să-i ia apărarea!

Iancu Sterp a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Survivor România. Fratele lui Culiță Sterp a fost la un pas să câștige competiția în primul sezon, însă norocul n-a fost de partea lui. Lucrurile aveau să se schimbe acum, căci războinicul a luptat până la capăt și ar fi ajuns în marea finală alături de Zanni și Andrei Ciobanu, așa cum se vehiculează în spațiul public. Filmările emisiunii de la Pro TV s-au încheiat, iar toți concurenții au ajuns pe meleagurile românești înainte de sărbătorile pascale. Edițiile competiției sunt în plină desfășurare pe micile ecrane, iar telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură să vadă cine va lua premiul cel mare, de 100.000 de euro.

La scurt timp după ce a ajuns acasă, Iancu a făcut un vlog unde a povestit întâmplări de la Survivor. Doar că, printre dezvăluirile făcute, finalistul Survivor s-a dat singur de gol că a trișat. (VEZI AICI VIDEO)

„Vreo oră am plecat pe jos și am dat de o insulă de asta de turiști. Auzi, ce noroc pe mine. Am mers mult, de mă dureau picioarele și sigur m-au dat dispărut, că am lipsit vreo 3 ore atunci…când ajung pe insula aia, văd turiști, văd mâncare, văd distracție. Am zis, acum să-mi pregătesc eu engleza mea de baltă, să mă infiltrez. Și mă duc și la primii oameni la care ajung, zic: Hello, I am from Romania…și zice una: Bă, Culiță, vorbește pe românește! Eu când am auzit, era o plajă plină de turiști, zic: Nu pot să cred…am fugit de pe insulă, că nu mai pot de foame…multe aventuri am avut”, a povestit Iancu, într-un clip postat pe YouTube.