Iancu Sterp este în finala Survivor All Stars, alături de Zanni și de Andrei Ciobanu, dar a încălcat grav regulamentul competiției. CANCAN.RO a anunțat, în urmă cu o zi, cum Iancu a părăsit campul, în mai multe rânduri, și a luat mâncare dintr-un sat, ajutat fiind de fratele său. Avem, acum, mesajele de senzație, în care Culiță Sterp o roagă pe Eva să aibă grijă de Iancu, dar și de Jador! Dar și intervenția unei a doua femei, care îl ridică în slăvi pe cântărețul de muzică de petrecere! Totul, în exclusivitate.

Iancu Sterp, unul dintre finaliștii Survivor All Stars, a încălcat grav regulamentul. A părăsit campul, ba o dată a fost dat ”dispărut” preț de câteva ore. A făcut-o pentru a procura, pe ”blat”, mâncare. Și a reușit, ajutat fiind de fratele său, Culiță Sterp. Acesta a făcut-o prin intermediul unei femei, Eva, pe care o cunoscuse în urmă cu un an.

(CITEȘTE ȘI: CINE CÂȘTIGĂ SURVIVOR ALL STARS 2024 DE LA PRO TV, DE FAPT. MARELE ÎNVINGĂTOR CARE IA PREMIUL DE 100.000 DE EURO, POTRIVIT COTELOR CASELOR DE PARIURI)

Mesajul lui Culiță Sterp pentru ”salvarea” fratelui său, Iancu

CANCAN.RO a prezentat situația (Vezi AICI totul), iar acum vine cu detalii BOMBĂ: mesajele dintre Culiță Sterp și Eva, dar și rândurile emoționante pe care le-a primit de la o a doua femeie. De altfel, chiar cântărețul s-a fălit cu ele, fără să-și dea seama că îi aduce, astfel, acuze chiar fratelui său.

Să mai spunem că în mesaje apare și numele lui Jador, părtaș și el la ”dezertările” din camp.

”Am o prietenă în Dominicană pe care am cunoscut-o când am fost anul trecut în vacanță și care stă chiar în orășelul port prin care trec ei cu camionul când merg la jocuri și vreau să vă uitați ce am rugat-o pe femeia aia săptămâna trecută, duminică. De aici, trageți voi concluziile”, a scris, enigmatic, Culiță Sterp.

Urmează mesajul trimis chiar Evei, femeia care l-a ajutat pe Iancu Sterp cât au durat filmările de la Survivor All Stars. ”Salut, Eva! Nu ai mai fost în port să-l mai vezi pe fratele meu sau pe Jador? Că am auzit niște zvonuri, că Jador a fost descalificat din emisiune și o să vină acasă, dar nu știu dacă e adevărat. Dacă îl mai vezi pe acolo, poate poți să le dai ceva de mâncare, dacă trec cu camionul pe acolo”, i-a scris Culiță.

(NU RATA: CONCURENȚII DE LA SURVIVOR ALL STARS S-AU ÎNTORS, SUPĂRAȚI, ÎN ȚARĂ & DETALII SCANDALOASE DIN TIMPUL FILMĂRILOR. AU REFĂCUT SCENELE PENTRU ZANNI + AMULETĂ PE ”BLAT” + CÂND E FINALA)

Culiță Sterp, dat pe spate de prietena Evei: ”Ești un om cu o inimă mare!”

Artistul avea, apoi, să primească cel mai înduioșător mesaj, de la o prietenă a Evei.

”Bună, Culiță! Chiar am stat și am vorbit cu Eva și mi-a spus că, mereu, când întreb de Iancu întreb și de Jador. Când o întreb dacă l-a văzut pe Iancu să-i dea de mâncare și lui Jador. Și mi-a spus Eva că ea face toate astea pentru tine, pentru că ești un om de milioane și un domn cu mare respect și nu faci diferență între oameni fără posibilități și cu posibilități. Din partea mea, ești un om cu mare caracter, un om cu inimă mare.

Când am fost în Dominicană, m-a întrebat soțul Evei dacă te cunosc și i-am spus că DA, dar nu personal și m-a rugat Eva să-ți trimit un pachet. Nu credeam vreodată că o să-mi răspunzi și o să vorbești atât de frumos cu mine. Am spus, și o repet, ești un om de milioane.

Chiar dacă nu-l cunosc pe el în persoană (n.r. Iancu Sterp), mă rog să vină sănătos acasă, sper să vezi mesajul meu!”, i-a scris femeia.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.