Cristina Spătar a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a deveni mamă. „Nu puteți avea copii”

Cristina Spătar trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Vicențiu Mocanu. Cei doi vor sărbători în curând un an de la nuntă, iar artista a făcut mărturisiri emoționante. Abia acum, Cristina Spătar a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a ajunge să fie mamă.

În scurt timp, Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu vor sărbători un an de la căsătorie. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și nu se sfiesc să arate lumii cât de bine se înțeleg. Aflată la cel de-al doilea mariaj, care pare să fie mai fericit, artista a dezvăluit adevăratele probleme cu care s-a confruntat de-a lungul primei căsnicii.

Cristina Spătar a ajuns să facă sacrificii uriașe pentru a putea deveni ceea ce multe femei își doresc: mamă. Se pare că medicii nu i-au dat prea multe șanse să-și vadă visul împlinit. Cu toate acestea, vedeta se mândrește cu cele două minuni ale sale, Aida și Albert.

Cristina Spătar a depus eforturi considerabile pentru a-și vedea visul împlinit. Prin ce proceduri a trecut vedeta pentru a deveni mamă

Pe vremea când era căsătorită cu fostul ei soț, Cristina Spătar își dorea foarte mult să devină mamă, dar medicii i-au spus că acest lucru ar fi aproape imposibil pentru ea.

Vedeta a trecut printr-o perioadă plină de teste și analize, atât în România cât și în străinătate. În speranța că își va vedea visul împlinit, , Cristina Spătar a apelat de 9 ori la fertilizarea in vitro.

„Gândește-te cât de mult mi i-am dorit, foarte mult, dat fiind faptul că eu nu mai am pe nimeni.

Ai mei sunt morți toți, au murit de cancer și mi-am dorit foarte mult copii. Cei din Germania – am fost și am făcut niște teste în Germania – mi-au spus că nu pot să fac copii. Mai întâi, am fost în România, am făcut un an de zile tot felul de teste, analize și toți îmi spuneau că trebuie să mai așteptăm, să mai vedem.

Până la urmă, am fost în Germania și, la Stuttgart, mi-au spus: „Nu puteți avea copii.

În momentul ăla, m-am ambiționat foarte tare și am zis: „Fac orice, orice e posibil. Vreau să am acești copii. Am făcut aproape 9 fertilizări in vitro și, așa, am acești doi copii pe care îi divinizez și care, pentru mine, sunt totul”, a mărturisit Cristina Spătar, pentru viva.ro.

