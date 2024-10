Mărturii din culisele filmărilor! Cum depășesc Radu Vâlcan și Adela Popescu momentele dificile! Bătaia luată de la soție? ”Foarte mișto!”

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. De la colegi pe platourile de filmare ale serialelor TV, cei doi actori și-au întemeiat o familie care numără în prezent 3 moștenitori: Alexandru, Adrian și Andrei. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Radu Vâlcan ne-a povestit cum au decurs filmările la Retreat Vama Veche, comedie, în care au jucat amândoi, cât de dispus este să se alăture echipei unui serial TV, dar și cum depășesc – el și Adela Popescu – momentele dificile din viața reală.

Radu Vâlcan și Adela Popescu își prioritizează familia și analizează foarte bine proiectele care li se propun, luând împreună decizia. La filmările pentru Vama Veche au muncit, dar s-au și distrat, avantajul proiectului fiind ca avut o durată mică, respectiv câteva săptămâni.

Radu Vâlcan despre scena cu Adela Popescu: „Am avut parte de ajutorul unui cascador”

CANCAN.RO: Cum a fost să lucrezi cu Adela din nou pe platourile de filmare?

Radu Vâlcan: La filmările pentru Retreat Vama Veche a fost foarte mișto, pentru că a fost prima dată când noi am stat atât de mult fără cei mici. Mi-aduc aminte că era fix perioada în care încercam să-l înțărcăm pe cel mic, pe Adrian, și a fost momentul propice, pentru că am stat acolo, am filmat aproape 3 săptămâni. Am fugit în București la cei mici, dar am văzut că sunt foarte bine, aproape că nu mă băgau în seamă și am venit repede înapoi: iubire, copiii sunt bine. A fost superb pentru că, din fericire, din distribuția filmului, cel puțin cei cu care am filmat acolo, în Vama Veche, sunt prieteni apropiați. Ne-am simțit foarte bine, am colaborat foarte bine și a fost o chimie deosebită.

Citește și: Radu Vâlcan anunț neașteptat despre Insula Iubirii, sezonul 9: ”O fac în numele colegilor mei!”

CANCAN.RO: Povestește-mi un pic și despre scena în care iei bătaie de la Adela. Momentul a fost regizat bine.

Radu Vâlcan: Nu am luat bătaie pe bune. Am avut parte de ajutorul unui cascador, care ne-a învățat câteva mișcări acolo, pe loc. Am văzut și eu secvența respectivă și a fost într-adevăr reușită. Foarte mișto! Doamne, dacă era Adela așa.. (râde)

Radu Vâlcan: „Adela este un om extrem de împăciuitor, chiar este o latură a ei”

CANCAN.RO: Dar în viața de zi cu zi cum reacționează Adela când este tensionată?

Radu Vâlcan: Adela, chiar și când este tensionată, are o capacitate extraordinară de a se remonta. Este un om extrem de împăciuitor, chiar este o latură a ei. De asta Adela este superbă, cum îmi place mie să spun, pentru că printre atâtea și atâtea calități și asta face parte din bagajul ei. Și anume că știe să treacă mai repede peste absolut orice moment mai mult sau mai puțin tensionat.

CANCAN.RO: După acest film, te vedem și în alte proiecte? Pofta de actorie s-a reactivat? Ai avut o pauză lungă până să accepți acest lungmetraj.

Radu Vâlcan: Da, într-adevăr. Am fost ocupat cu “Insula Iubirii” care mă solicită suficient de mult, astfel încât să nu am timp și pentru un proiect de durată, pentru că atunci când participi la un asemenea proiect trebuie să ai o disponibilitate anume. Dar m-am simțit bine și da, de ce nu? În funcție de rolul care mi se propune atunci analizăm și important este să ne distrăm. Asta este cuvântul de ordine.

CANCAN.RO: Având în vedere că la Antenă se fac foarte multe seriale, te-ar tenta să ai un astfel de proiect ?

Radu Vâlcan: Nu, absolut deloc, pentru că nu am timp pur și simplu. Adică suntem mult prea ocupați cu ceea ce se întâmplă în viața noastră, cu proiectele noastre personale și în primul și în primul rând cu cei 3 copii, cu activitățile lor, astfel încât da, din fericire îmi permit să pot refuza un proiect de acest gen, care de fapt se întinde pe o durată de luni și luni de zile. Dar și aici las o portiță deschisă, cine știe poate am un rol foarte mic, care nu mă solicită atât de mult.

CANCAN.RO: Cum e perioada asta? Dintre copiii, doar Alexandru este la școală.

Radu Vâlcan: Da, Alexandru este la școală, deja este în clasa a doua. Crește, are păreri, deja iese personalitatea la iveală. Ca temperament pe Adela o moștenește foarte tare, pe mine ceilalți doi cred.

CANCAN.RO: Cine face temele cu el?

Radu Vâlcan: Câteodată eu, câteodată Adela. Dar atunci când încerc să fac temele cu el, mi se pare foarte greu, adică clasa a doua acum. Da, încercăm să facem, dar el este un tip extrem de conștiincios și de obicei și le rezolvă singur. Este foarte bine, așa mai avem și noi timp pentru noi.

Foto: Instagram

Citește și: Adela Popescu, dezvăluire neașteptată după 14 ani de relație cu Radu Vâlcan: „Asta simt!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.