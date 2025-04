Florin Dumitrescu, momente de panică la filmările pentru emisiunea “Pe Drumul gustului” de la ProTV: experienţa pe care nu o va uita niciodată: “M-am cam speriat…”

Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea au avut parte de aventura vieții lor…”Pe drumul gustului”, noua emisiune care intră pe Voyo din 19 aprilie. Îi vom descoperi pe cei trei chefi călătorind cu trenul, rulota, călărind cămile și sărind cu parapanta, gătind în condiții extreme și duelându-se pentru câștigarea fiecărei provocări. La evenimentul de lansare a noului format Voyo Originals, Florin Dumitrescu a dat din casă și a spus tot în interviul exclusiv CANCAN.RO. Dincolo de experiențele culinare savuroase, chef-ul și-a descoperit niște frici și a avut parte de trăiri… la limita supraviețuirii.

Dacă până acum i-am văzut în postura de jurați în show-ul culinar MasterChef de la Pro TV, iată că noul format i-a plimbat prin țară, dar și dincolo de granițele ei, scoțând la iveala comportamente, emoții, reacții în funcție de situații și interlocutori.

Florin Dumitrescu: “M-am cam speriat în momentul ăla. Atunci a fost, de fapt, momentul de panică”

CANCAN.RO: Îți propun să facem un top 3 al întâmplărilor care te-au marcat pe Drumul gustului.

Florin Dumitrescu: În periplul ăsta al nostru culinar, am avut câteva trăiri la limita supraviețuirii, să zicem. Am fost puși în situația de a ne da cu parapanta.

CANCAN.RO” Era prima experiență cu parapanta pentru tine? Ți-a stat inima?

Florin Dumitrescu: Da, am dat multă luptă de convingere cu mine să pot să mă urc în treaba aia, pentru că inițial am zis că nu o să o fac. Și gândindu-mă că nu o să mă mai întâlnesc cu ocazia asta, pentru că eu de capul meu nu o să ajung niciodată în situația de a căuta așa experiență. Și am zis: bine, hai să încerc! Cu greu, hai să încerc! Și a fost dubios că după experiența cu parapanta am avut și o furtună pe mare. Și cel mai greu și cel mai greu de dus a fost în Maroc, coborârea de pe cămila. Mi-a schimbat percepția. Foarte interesant, dar nu înțeleg cum puteau oamenii să meargă pe cămile atât de mulți kilometri. Atât de inconfortabil. Doamne ferește!

CANCAN.RO: Episodul cu parapanta a fost în Tenerife? Care a fost punctul culminant al experienței?

Florin Dumitrescu: Da, și am mai avut și tiroliană. Mie nu-mi plac astea la înălțime, viteză, nu. Nu sunt pentru mine. Mi-a fost foarte teamă. Cel mai ciudat a fost că, la un moment dat, am realizat unde mă aflu. Că nu apuci să-ți dai seama unde ești. Că îți iei zborul, începi, te ridici. Când mi-am dat seama că mi-am pus toată viața într-o pânză și într-un ghiozdănel, că doar aia mă ține și mă susține, m-am cam speriat în momentul ăla. tunci a fost, de fapt, momentul de panică.

Florin Dumitrescu: “Le descoperim pe cârca noastră

CANCAN.RO: A fost vorba de o probă?

Florin Dumitrescu: “Pe drumul gustului”, practic, nu e neapărat o competiție. Noi descoperim lucruri pe care le poți face în anumite zone. Și le descoperim pe cârca noastră. Adică te duci undeva unde e zona faimoasă pentru rafting, faci rafting. E o zonă faimoasă pentru vânturi puternice, pentru parapantă, faci parapantă. Și am avut aceste experiențe și aceste trăiri în zonele respective.

CANCAN.RO: Se poate spune că ți-ai învins niște frici cu ocazia asta?

Florin Dumitrescu: Nu mi-am învins niște frici, mi-am confirmat niște frici care rămân acolo și nu aș vrea nici măcar să mi le înving vreodată. Lasă, să îmi fie frică, că nu vreau să mai încerc!

CANCAN.RO: Povestește-mi și despre experiențele culinare din zonele respective.

Florin Dumitrescu: Experiențele culinare au fost la cel mai înalt nivel. Cine are senzația că România este doar slănină, țuică, mici și sarmale se înșală.

Avem o țară atât de frumoasă și atât de diversă din punct de vedere culinar și din punct de vedere cultural, încât de la o zonă la o zonă se schimbă peisajul, se schimbă mâncarea, se schimbă oamenii, se schimbă dialectul, se schimbă obiceiul, se schimbă tradiția. Am descoperit “Pe drumul gustului” foarte multe chestii interesante despre care mai auzisem, dar pe care nu apucasem să le gust.

CANCAN.RO: Poți să ne dai exemple?

Florin Dumitrescu: La Cund am găsit o rețetă al cărui nume nu pot să-l reproduc, unde am gustat un fel de mâncare de mahmureală. Foarte gustos, foarte interesant. Am învățat să fac ciorbă de pește, borș de pește de la Lipoveni în Deltă. Am învățat să fac în Bucovina alivancă. Am reușit să mă bucur de niște experiențe foarte interesante, specifice zonelor.

Mi-am dorit foarte mult să ajung în Bucovina, n-am fost niciodată până în momentul ăsta. Mi-am dorit foarte mult să ajung în Deltă, n-am fost până în momentul ăsta. Am văzut și alte culturi, am văzut și cultura marocană, berberă.

Florin Dumitrescu: “Toată experiența a fost cumva extremă din punct de vedere meteorologic”

CANCAN.RO: Ce te-a impresionat în Maroc?

Florin Dumitrescu: În Maroc m-a impresionat foarte tare adaptarea la mediu. Am reușit să mâncăm într-o casă a unor oameni care efectiv trăiau așa. Nu era o chestie artistică, să zicem, niște actori care erau lăsați, plasați acolo. Nu, oamenii chiar așa trăiau.

Stilul lor de a trăi efectiv în deșert și a se deplasa în deșert pentru a procura hrană, tradițiile lor, obiceiurile lor. Am mâncat o medfouna spun ei pizza berberă, o plăcintă de fapt cu carne, coaptă într-un cuptor din lut făcut pe loc. Adică niște oameni nomazi care reușeau să-și ducă tradițiile dintr-un loc în altul și m-a impresionat foarte tare adaptabilitatea lor la mediul înconjurător.

CANCAN.RO: În Tenerife cum a fost?

Florin Dumitrescu: A fost o experiență foarte interesantă. Nu știu dacă voi știți, Bontea se spune că e pescar. Și Cătălin se spune că e pescar. Bontea a prins la fel de mult pește ca și mine și peste tot pe unde am avut ocazia am băgat bățul în baltă. Doamne, m-am plictisit teribil cu treaba asta. În Tenerife am reușit să văd pentru prima oară în viața mea un pește balon, pe care l-a scos Scărlătescu din apă. Doi a prins.

Deci, în Tenerife a fost despre pescuit, despre apă, despre mare. Am avut și semifurtună pe apă. Toată experiența a fost cumva extremă din punct de vedere meteorologic.

Florin Dumitrescu: “Unul dintre noi a suferit foarte tare”

CANCAN.RO: Competiția culinară dintre voi a scos la iveală și orgolii sau a fost cu umor?

Florin Dumitrescu: Au fost amestecate. Proiectul ăsta practic ne-a luat și ne-a plimbat prin anumite zone. Doi găteau, unul punea la cale. Cei care găteau, de exemplu, aveau de gătit un fel de mâncare pe care putea să-l adapteze sau să-l interpreteze într-un stil propriu. Era o oarecare libertate. Ne gustau mâncarea oamenii din zonă, localnicii. Contrar așteptărilor celor care au gustat și prejudecăților, unul dintre noi a suferit foarte tare. Foarte tare. Și nu vreau să zic cine. O să vedeți în primul episod pe Voyo din 19 aprilie.

