Viața bate filmul în cazul celebrului chef Florin Dumitrescu. Juratul de la MasterChef (Pro TV) nu este as doar în gastronomie, ci și în sport. Înainte să descopere tainele bucătăriei și să devină un nume de referință în branșă, Florin Dumitrescu s-a făcut remarcat ca sportiv. Domeniul în care a activat ani buni și în care a făcut performanță este polo, activitate pe care o mai practică în măsura timpului liber. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, celebrul chef a povestit despre schimbarea de traiectorie pe care a făcut-o, dar și cum l-a ajutat mentalitatea de sportiv în noul domeniu în care s-a impus de ani buni. De 12 ani, Florin Dumitrescu este și în lumina reflectoarelor, iar anul trecut a revenit alături de colegii lui, Sorin Bontea și Cătălin Scărlărescu, în ograda Pro TV, locul în care toți trei au debutat pe micul ecran.

Sportul și arta culinară l-au ajutat pe Florin Dumitrescu să înregistreze succese pe bandă rulantă. Florin Dumitrescu a practicat polo timp de 7 ani. Celebrul chef ne-a povestit despre performanțele înregistrate ca poloist, dar și legăturile pe care le are în prezent cu acest sport, care i-a adus multe victorii.

Florin Dumitrescu: “Sunt în legătură strânsă cu majoritatea poloiștilor”

CANCAN.RO: La un moment dat ai jucat polo. Vreau să știu cum ai ales de fapt acest sport pe care l-ai practicat până la nivel de performanță.

Florin Dumitrescu: Am fost campion național, campion municipal cu echipa de polo, am jucat la Steaua. Am fost căpitan de echipă, portar, cel mai bun portar din țară. Momentul în care m-am lăsat de polo, m-am apucat de bucătărie. Nici polo-ul, nici bucătăria nu le-am ales eu. S-au întâmplat. Conjunctura a fost de așa natură că mi-a fost favorabilă, iar acum, cu echipele de polo încerc să-i ajut cât pot de mult cu promovarea, pentru că, de exemplu, poate nu știți dar Campionatul Mondial de Polo Seniori se va organiza și se va ține în România, la Otopeni, în 2025, în ianuarie.

Vor veni toate echipele mari de afară, campioanele olimpice, campioanele europene, campioanele mondiale, toți vor fi aici. Este prima oară când se întâmplă așa ceva pe teritoriul României. Sunt în legătură strânsă cu majoritatea poloiștilor. Am colegi care sunt și acum la natională, colegi de generație. Încă practic sportul ăsta cu o gașcă de prieteni de la sala unde am abonament. E foarte mișto.

CANCAN.RO: La ce vârstă ai început sportul și cum a fost conjunctura?

Florin Dumitrescu: La 7 ani am început sportul. Vin din familie de sportivi. Ai mei toți au făcut box. Mie nu mi-a plăcut boxul pentru că mă uitam la filme cu Lorenzo Lamas. Îmi plăcea mai mult kickboxing-ul și nu era permis, cel puțin nu în familie la mine. Și atunci am mers spre polo, pentru că e un sport frumos care te ajută să-ți modelezi corpul și pe lângă asta te și disciplinează. Atunci când faci parte dintr-un grup, reușești cumva să te adaptezi mult mai ușor la situații.

Florin Dumitrescu: “Cred că dacă nu eram sportiv, nu aș fi făcut față în această meserie”

CANCAN.RO: Te-a ajutat mentalitatea asta de sportiv să faci față stresului în bucătărie?

Florin Dumitrescu: Cred că dacă nu eram sportiv, nu aș fi făcut față în această meserie, pentru că sportul cumva, da, te obligă să te educi când nu ai limite. Și atunci în bucătărie chiar e nevoie de această educație.

CANCAN.RO: La ce vârstă ai renunțat la polo? A fost grea această alegere între arta culinară și sportul de performanță?

Florin Dumitrescu: Da, a fost greu. Nu neapărat o luptă interioară, dar de fiecare dată când o iei de la zero, trebuie să te aștepți la orice. Și sunt genul de om destul de conservator și nu-mi plac schimbările, dar în momentul în care mă simt nevoit să fac o schimbare, sunt all in pe schimbarea pe care urmează s-o fac.

Foto: Instagram

